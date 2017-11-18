Сакки: «Не удивлюсь, если „Милан“ сегодня выиграет у „Наполи“»

Экс-наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что «россонери» по силам обыграть «Наполи» в матче 13-го тура Серии А:

«Мне интересно посмотреть, как сложится матч, ведь никогда не знаешь, как будут играть команды после перерыва на матчи сборных. „Наполи“ доминирует в Италии в нынешнем сезоне, но недавняя победа „Милана“ над „Сассуоло“ может придать клубу дополнительной энергии.

И хотя „Наполи“ - это прекрасно налаженная машина, им нужно демонстрировать свой максимум, чтобы победить. Я не удивлюсь, если „Милан“ сегодня победит, если, конечно, „Наполи“ не сыграет на своем уровне. Команда Сарри может побеждать лишь за счет одной вещи - красивого футбола. Других вариантов у них нет. Они не могут похвастаться классной игрой при стандартах или физической мощью».

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