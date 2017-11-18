Матч «СКА-Хабаровск» - ЦСКА стал одним из худших по посещаемости для хабаровчан

Как сообщает источник, матч 17-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» - ЦСКА стал одним из худших по посещаемости в этом сезоне для хабаровчан.



«На матче присутствует 5 569 зрителей. Это один из худших показателей посещаемости для хабаровчан после девяти домашних матчей РФПЛ в нынешнем сезоне. Меньше зрителей было только на домашних играх „СКА-Хабаровск“ с „Уфой“ (5 399) и тульским „Арсеналом“ (4 155)», - говорится в сообщении.



Напомним, что защитник ЦСКА Алексей Березуцкий получил травму в матче 17-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

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