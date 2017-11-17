Самара по-прежнему отстаёт от графика возведения местного стадиона к чемпионату мира

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства стадиона «Самара-Арена». Азаров надеется, что стадион будет построен и сдан вовремя.

«До сих пор есть некоторое отставание от графика возведения объекта, предпринимаются дополнительные усилия, выстроена система контроля. Рассчитываю, что все это создаст условия, чтобы отставание ликвидировать и чтобы к контрольным матчам, которые предполагается провести в апреле, стадион был готов.

Во время этих матчей нужно отладить абсолютно все вопросы, в том числе доставку болельщиков, их проход и размещение на трибунах».

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