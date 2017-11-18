Весной газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят за счет «Зенита»

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, газон на домашнем стадионе «Зенита» весной будет меняться за счет клуба.



«У нас есть техническая карта, но решение это взаимоувязывается между Минспортом, федеральным правительством, футбольным клубом „Зенит“ и Международной федерацией футбола. Будем менять газон за счет футбольного клуба „Зенит“ весной 2018 года».



Недавно главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с Россией (3:3) поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург».

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