Стоимость переноса медиацентра стадиона «Санкт-Петербург» окончательно не определена

Медиацентр арены «Санкт-Петербург», из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши стадиона для просушки, перенесут в рамках подготовки к чемпионату мира. Стоимость работ пока окончательно не определена.
«Предварительно, по данным АНО „Арена-2018“, общая стоимость работ останется в пределах сметной, утвержденной экспертизой в 2016-2017 годах», — говорится в сообщении пресс-службы комитета по строительству Петербурга.
Ранее комитет по строительству заявлял, что в случае демонтажа медиацентра потребуется еще 432 млн рублей.
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Ну станции " Удельная " его место ( кто не знает Псих больница с времён царя ...в Питере )
Ну станции " Удельная " его место ( кто не знает Псих больница с времён царя ...в Питере )