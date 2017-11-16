Стоимость переноса медиацентра стадиона «Санкт-Петербург» окончательно не определена

Медиацентр арены «Санкт-Петербург», из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши стадиона для просушки, перенесут в рамках подготовки к чемпионату мира. Стоимость работ пока окончательно не определена.

«Предварительно, по данным АНО „Арена-2018“, общая стоимость работ останется в пределах сметной, утвержденной экспертизой в 2016-2017 годах», — говорится в сообщении пресс-службы комитета по строительству Петербурга.

Ранее комитет по строительству заявлял, что в случае демонтажа медиацентра потребуется еще 432 млн рублей.

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