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Стоимость переноса медиацентра стадиона «Санкт-Петербург» окончательно не определена

сегодня, 22:57

Медиацентр арены «Санкт-Петербург», из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши стадиона для просушки, перенесут в рамках подготовки к чемпионату мира. Стоимость работ пока окончательно не определена.

«Предварительно, по данным АНО „Арена-2018“, общая стоимость работ останется в пределах сметной, утвержденной экспертизой в 2016-2017 годах», — говорится в сообщении пресс-службы комитета по строительству Петербурга.

Ранее комитет по строительству заявлял, что в случае демонтажа медиацентра потребуется еще 432 млн рублей.

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 23:25
Блин, распил продолжается ...
Ну станции " Удельная " его место ( кто не знает Псих больница с времён царя ...в Питере )
fcspartak
сегодня в 23:23
Размер совести у опреленных товарищей определен уже очень давно
ЧиП ответил DanniP
сегодня в 23:20
DanniP:
432 млн рублей - сметчики не знали какую сумму выдумать и просто по клавиатуре пальцем провели
я так понимаю левой рукой. потом опомнятся и проведут правой 987 млн. а потом тупо сложат обе цифры))).
ЧиП
сегодня в 23:18
Перенос медиацентра будет сопоставим с строительством стадиона в Саранске.
nikot
сегодня в 23:12
Клондайк отдыхает,сколько здесь еще намоют!
RDeanW
сегодня в 23:12
правильно, какие пенсии, школы и детские сады. лучше медиацентр перенести.
mat73
сегодня в 23:11
Ну понятно, еще рано откатывать, то бишь выкатывать)))
DanniP
сегодня в 23:10
432 млн рублей - сметчики не знали какую сумму выдумать и просто по клавиатуре пальцем провели
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