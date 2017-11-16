Весной 2018 года «Урал» проведет три матча РФПЛ на новом стадионе

«Урал» весной проведет три матча чемпионата России на новом стадионе «Екатеринбург-Арена», сообщил президент клуба Григорий Иванов:

«Стадион сдается в декабре. Мы должны провести три матча чемпионата России на новом стадионе. Если все будет хорошо, то первый матч на новом стадионе пройдет в апреле - с „Рубином“, второй - со „Спартаком“ и третий - против „Амкара“».

Отметим, что вместимость стадиона составит 35000 мест, но после завершения чемпионата мира ряд трибун демонтируют и вместимость сократится до 25000 мест.

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