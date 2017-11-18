Вальверде: «Результат матча с „Леганесом“ вводит в заблуждение»

Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу «блаугранас» над «Леганесом» в 12-м туре чемпионата Испании:

«Результат матча вводит в заблуждение. „Леганес“ провел отличную игру и заставил нас попотеть. А мы некоторые промежутки матча провели неуверенно. Они надежно играют в защите и пропустили лишь два гола в пяти играх.

Суарес? Нам нужны его голы, как и голы Месси, Алькасера, Паулиньо и других. Мы давно поняли, что все наши форварды всегда нацелены на ворота, и это рано или поздно приводит к голам. После дубля Суареса люди успокоятся».

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