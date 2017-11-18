Ибрагимович сыграл за МЮ впервые за 216 дней

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 4:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:2 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:3 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 Идет второй тайм, 51’ Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.25 3.25 2.25
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.1 3.47 3.35
22:45 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 1:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.45 4.4 6.9
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:4 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 3:1 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 3:1 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
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Ибрагимович сыграл за МЮ впервые за 216 дней

сегодня, 22:45
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл ЮнайтедМатч завершен

Свершилось то, чего так долго ждали многие болельщики манкунианцев. На 77-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» на поле вышел неугомонный форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович. Напомним, что швед травмировал крестообразные связки колена в апрельском матче Лиги Европы с «Андерлехтом». С тех пор футболист не выходил на поле в официальных матчах 216 дней.

В дебютном поединке Ибрагимович отметился ударом ножницами и доказал, что и в 36 лет после серьезной травмы можно стать важной частью такой крупной команды как «Манчестер Юнайтед». 

Также в состав вернулся оправившийся от повреждения Поль Погба. Хавбек забил гол и отметился результативной передачей

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Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 23:55
Ибра есть Ибра.
Шуnя771 ответил MaxForCSKA
сегодня в 23:55
MaxForCSKA:
как только выиграет ЛЧ и будет лучшим в ней бомбардиром
Да по совокупности и без ЛЧ можно дать...))
MaxForCSKA ответил Шуnя771
сегодня в 23:46
Шуnя771:
Когда Ибре дадут Золотой мяч?)
как только выиграет ЛЧ и будет лучшим в ней бомбардиром
Шуnя771
сегодня в 23:44
Когда Ибре дадут Золотой мяч?)
zim289
сегодня в 23:41
Ждём матч с МЮ с Сити!
Пожалуй, это самый интересный матч во всех лигах до конца этого года.
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