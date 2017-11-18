Ибрагимович сыграл за МЮ впервые за 216 дней

Свершилось то, чего так долго ждали многие болельщики манкунианцев. На 77-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» на поле вышел неугомонный форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович. Напомним, что швед травмировал крестообразные связки колена в апрельском матче Лиги Европы с «Андерлехтом». С тех пор футболист не выходил на поле в официальных матчах 216 дней.
В дебютном поединке Ибрагимович отметился ударом ножницами и доказал, что и в 36 лет после серьезной травмы можно стать важной частью такой крупной команды как «Манчестер Юнайтед».
Great to have you back, Zlatan 🔴 #MUFC pic.twitter.com/0VPT7KhNAg— Manchester United (@ManUtd) 18 ноября 2017 г.
Также в состав вернулся оправившийся от повреждения Поль Погба. Хавбек забил гол и отметился результативной передачей
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Пожалуй, это самый интересный матч во всех лигах до конца этого года.
Пожалуй, это самый интересный матч во всех лигах до конца этого года.