Окслейд-Чемберлен рассказал о разнице между Клоппом и Венгером

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, перешедший минувшим летом из «Арсенала» в «Ливерпуль», охарактеризовал двух своих последних наставников:

«Арсен — прекрасный менеджер, доказывавший это на протяжении многих лет. Его философия и стиль основывались на философии „Арсенала“ с частыми пасами. Это прекрасная тактика, которая под его наблюдением отлично работает.

Юрген очень требовательный и каждый раз разъясняет до мелочей наши роли и зону ответственности. От каждого из нас он требует интенсивности».

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