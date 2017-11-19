Маран: «„Торино“ - укомплектованная команда, не вижу у нее слабых мест»

Главный тренер «Кьево» Роландо Маран поделился ожиданиями перед матчем 13-го тура Серии А против «Торино».



«За последние две недели мы провели немало работы и хорошо подготовились к предстоящему матчу. „Торино“ - укомплектованная команда, не вижу у нее слабых мест. Игра будет сложной, но у нас есть необходимый опыт, чтобы все решить в свою пользу, например, как в матче с „Наполи“. Когда команда выполняет все установки, то у нас выходит неплохая игра».



Напомним, что в матче предыдущего тура «Кьево» и «Наполи» сыграли вничью.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте