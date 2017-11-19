Кампль: «„РБ Лейпциг“ обязан победить „Монако“. Нам нечего терять»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Кевин Кампль поделился ожиданиями от встречи 5-го тура Лиги чемпионов с «Монако»:

«Некоторые люди перед началом сезона утверждали, что мы не потянем борьбу на двух фронтах, но плотность графика на нас не повлияла. Мы должны отдавать все свои силы как команда и развиваться с каждой игрой — выигрываем мы или проигрываем. В этом наша главная сила.

Теперь надо переключиться с Бундеслиги в режим Лиги чемпионов. В матче с „Монако“ мы обязаны победить, так что постараемся сыграть с максимальной самоотдачей. В нынешней ситуации нам нечего терять».

Напомним, что предыдущая встреча немецкой команды с монегасками завершилась ничьей со счетом 1:1. После четырех туров «Лейпциг» занимает 3 место в группе G, отставая от «Порту» на 2 очка. «Монако» же замыкает таблицу.

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