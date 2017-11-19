Погба посвятил гол жертвам работорговли в Ливии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба впервые после травмы вышел на поле в матче с «Ньюкаслом» и сразу отметился голом. Футболист скрестил кулаки, отмечая забитый мяч, и после объяснил такую манеру празднования:

«Я был рад вернуться. Молюсь за жертв работорговли в Ливии. Пусть Аллах будет рядом с ними и сделает всё, чтобы эта жестокость прекратилась!

Спасибо всем, кто поддерживал меня во время реабилитации, благодарю всех своих болельщиков. Победить было очень важно. Златан вернулся, я вернулся, Маркос вернулся. Мы счастливы!»

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