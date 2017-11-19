Алиссон: «„Роме“ по силам бороться за Скудетто»

Вратарь «Ромы» Алиссон заявил, что римской команде по силам бороться за Скудетто в этом сезоне.



«Если мы продолжим в том же духе, то нам по силам будет борьба за Скудетто. Мы должны продолжить побеждать, если хотим возглавить таблицу Серии А. Мы знаем свои сильные стороны и чувствуем собственную силу. Мы показываем хорошую командную игру и всячески друг другу помогаем».



Ранее Алиссон заявил, что считает голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона своим кумиром.

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