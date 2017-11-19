Скрипченко: «Поражение надо уметь принимать»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение в матче 17-го тура РФПЛ против «Локомотива».



«Поражением надо уметь принимать. „Локомотив“ сыграл на опыте. Команда играет на ошибках соперника. В первом тайме, когда была равная игра, у нас возникали моменты, на стандартных положениях давление оказали, в перекладину пробили. Но одна ошибка на своей половине поля привела к тому, что соперник забил.

Во втором тайме путём перестановок пытались исправить ситуацию, но „Локомотив“ организованно играет в позиционной обороне и остро контратакует. Могли второй мяч пропустить и говорить, что у нас были голевые ситуации, чтобы спасти матч, не приходится. Какое-то давление мы оказали, но этого мало, чтобы забить гол».

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