Гришин: «За золотые медали РФПЛ будут бороться пять клубов»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Гришин поделился мнением о разгромной победе «Спартака» над «Краснодаром» в 17-м туре РФПЛ:

«Шалимов сказал, что итоговый результат сути игры не отражает? „Спартак“ был сильнее и победил по делу. Ну а слова Шалимова, брошенные в горячке после матча, объясняю эмоциями. Любому тренеру обидно проигрывать дома с крупным счетом. Да, „Краснодар“ мог забить и в первом тайме, и в начале второго. Подвела реализация. Но не только в этом, на мой взгляд, причина поражения.

Неизменная нацеленность команды на атаку приводит к тому, что часто оголяются зоны. Огромный риск, ведь центральные защитники высокой скоростью не обладают. У Гранквиста и Грицаенко другие козыри. Ребята мощные, неуступчивые, хороши в верховых единоборствах. Но убежать от них труда не составляет. Возможно, иногда „Краснодару“ стоит наступить на горло собственной песне и сыграть прагматично, строго на результат. Особенно с соперником, у которого в нападении есть Промес, Зе Луиш, Луис Адриано. Оставлять им свободное пространство смерти подобно. Вот на этом „Краснодар“ и погорел.

Лучший игрок матча? Я – за Промеса! Сам забил, поучаствовал в двух голевых атаках, да и вообще отыграл великолепно. Настоящий вожак „Спартака“ – по игре и по духу. А Адриано и Зе Луиш прекрасно дополняют друг друга. Один – техничный, здорово читает игру, второй снимает все мячи вверху. Еще отмечу Глушакова, который проделал громадный объем черновой работы и обеспечил команде быстрый переход из обороны в атаку.

Уверен, за золотые медали будут бороться пять клубов – „Локомотив“, „Зенит“, ЦСКА, „Спартак“ и „Краснодар“. Явного фаворита пока не видно, все лидеры теряют очки».

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