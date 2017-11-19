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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Идет первый тайм, 8’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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Семин: «„Локомотиву“ очень тяжело даются игры после сборных»

сегодня, 16:16
АнжиАнжи0 : 1ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги победного матча над «Анжи» в 17-м туре РФПЛ:

«Нам очень тяжело даются игры после сборных. Тем более на выезде и тем более в Махачкале. Здесь всегда сложно проходят игры. Равная игра была. Но мы хороший эпизод использовали, великолепное взаимодействие было при забитом мяче. Хорошо сыграли при стандартных положениях, которые очень хорошо использует „Анжи“.

Доволен всеми, потому что мы выиграли. Все боролись, играли, был неплохой футбол, особенно в атаке. Без нападающего мы создали неплохие моменты, особенно в контратакующих действиях. Я всеми доволен. Самое главное, что игроки работали на поле».

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Все комментарии
Alex-96
сегодня в 16:37
Выиграли и слава богу! А сборные.... Про Фарфана можно фильм снимать "путешествие вокруг земли за четыре дня".
Dmitry Shakirov
сегодня в 16:18
Локо тащит пока
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