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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Идет первый тайм, 6’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
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Юрий Газзаев: «В „Волгаре“ сейчас условия в три раза ниже, чем когда вылетали из ФНЛ»

сегодня, 15:09
ВолгарьВолгарь0 : 1Крылья СоветовКрылья СоветовМатч завершен

После поражения от «Крыльев Советов» в 24-м туре ФНЛ главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев сообщил журналистам о своей возможной отставке. Позже специалист прокомментировал свои слова:

«Стало ли это реакцией на то, что несколько дней назад в „Волгаре“ сменился руководитель? Нет, нет. Просто за 5 лет работы в Астрахани я уже сделал для себя выводы. Когда пришел, собрал команду, с которой мы вернулись в ФНЛ и финишировали в зоне „стыков“. После сезона ее разобрали. Опять начали с нуля. В прошлом сезоне сохранились, в этом поставили задачу быть в десятке. Мы ее выполняем. По сравнению с прошлым годом на данный момент имеем плюс 7, то есть свои обязательства выполняем. В следующем сезоне хотелось бы двигаться поступательно – бороться за четверку. Но… Особого внимания к команде не вижу. У нас сейчас условия в три раза ниже, чем когда вылетали из ФНЛ. Да, есть сопереживающие клубу люди, но они не знают, что происходит внутри. У нас играют 16 человек, которые до „Волгаря“ вообще не выступали на этом уровне… Вы знаете, сложно постоянно строить новую команду. Хочется работать по-другому, решать задачи, развиваться и видеть перспективу.

Когда зарплаты по 600 тысяч, то даже при трехмесячной задержке игроки все равно в выигрыше по сравнению с теми, кому без задержек платят по 50-60. Посчитайте сами, арифметика простая. Один опытный футболист, переходя к нам, сказал: „Знаю, что в „Волгаре“ все стабильно, поэтому принимаю предложение“. Но сейчас задержка по премиальным уже за 7 матчей… Вообще же в ФНЛ всего два-три клуба, в которых оклады до 100 тысяч.

Существует ли вероятность вашего ухода из „Волгаря“ уже зимой? Решение приму в декабре, до 15 числа».

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Все комментарии
Есть медали
сегодня в 16:24
Камаз с тобой был крутым
ДАША Д
сегодня в 16:14
Значит раньше слишком много платили!
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:51
Кстати, только заглянул в Вики, и, оказывается, Юрий Газзаев - это наш Джозеф Минала. Умудрился исправить при переходе в "Ньор" 9 на 0 и стал молодым талантом. Кроме этого, его еще и продал туда клуб, которому он не принадлежал))
kolpankolpan
сегодня в 15:34
И ведь там отечественные футболисты.Где же российские Роналды которым мешает пробиться лимит?Команд море , игроков полно.Игры нет.Талант он в голове, он от бога дается только увидеть его надо.Не видят.Нет что-ли? В Китае полтора миллиарда и ни одного с талантом.А Мутко говорил много в России.Задница полная.
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