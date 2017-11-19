Юрий Газзаев: «В „Волгаре“ сейчас условия в три раза ниже, чем когда вылетали из ФНЛ»

После поражения от «Крыльев Советов» в 24-м туре ФНЛ главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев сообщил журналистам о своей возможной отставке. Позже специалист прокомментировал свои слова:

«Стало ли это реакцией на то, что несколько дней назад в „Волгаре“ сменился руководитель? Нет, нет. Просто за 5 лет работы в Астрахани я уже сделал для себя выводы. Когда пришел, собрал команду, с которой мы вернулись в ФНЛ и финишировали в зоне „стыков“. После сезона ее разобрали. Опять начали с нуля. В прошлом сезоне сохранились, в этом поставили задачу быть в десятке. Мы ее выполняем. По сравнению с прошлым годом на данный момент имеем плюс 7, то есть свои обязательства выполняем. В следующем сезоне хотелось бы двигаться поступательно – бороться за четверку. Но… Особого внимания к команде не вижу. У нас сейчас условия в три раза ниже, чем когда вылетали из ФНЛ. Да, есть сопереживающие клубу люди, но они не знают, что происходит внутри. У нас играют 16 человек, которые до „Волгаря“ вообще не выступали на этом уровне… Вы знаете, сложно постоянно строить новую команду. Хочется работать по-другому, решать задачи, развиваться и видеть перспективу.

Когда зарплаты по 600 тысяч, то даже при трехмесячной задержке игроки все равно в выигрыше по сравнению с теми, кому без задержек платят по 50-60. Посчитайте сами, арифметика простая. Один опытный футболист, переходя к нам, сказал: „Знаю, что в „Волгаре“ все стабильно, поэтому принимаю предложение“. Но сейчас задержка по премиальным уже за 7 матчей… Вообще же в ФНЛ всего два-три клуба, в которых оклады до 100 тысяч.

Существует ли вероятность вашего ухода из „Волгаря“ уже зимой? Решение приму в декабре, до 15 числа».

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