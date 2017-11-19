Гришин: «Для Зобнина самое главное – поскорее забыть о травме и набрать форму»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал восстановление полузащитника «Спартака» Романа Зобнина после травмы. Напомним, что Зобнин впервые после восстановления от повреждения вышел на поле в матче 17-го тура РФПЛ против «Краснодара».

«Каррера – молодец. Не побоялся выпустить Зобнина в такую мясорубку, дал понять, что по-прежнему доверяет ему. И тот не подвел. Теперь для Романа самое главное – поскорее забыть о травме и набрать форму.

Поразило меня столь скорое восстановление? Конечно! Обычно уходит от шести до восьми месяцев, а то и год. Но здесь блестяще сработали и хирурги, и реабилитологи. Плюс сам игрок сделал все, чтобы как можно быстрее вернуться в строй. Я-то об этой стороне футбола знаю по рассказам. В моей жизни, слава богу, серьезных травм не было. Ни надрывов, ни переломов, ни операций. А доиграл до тридцати семи!»

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