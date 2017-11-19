Гришин: «Галицкий тратит свои деньги и выбирает тот путь, который считает нужным»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин поделился мнением о вере президента «Краснодара» Сергея Галицкого в главного тренера Игоря Шалимова.



«Вера Галицкого в Шалимова? Отличительная черта Сергея Николаевича – игра „вдолгую“. Знаю, он посещает практически каждую тренировку команды, видит, как работает Шалимов. Наверное, пока все устраивает. „Краснодар“ – частный клуб. Галицкий тратит свои деньги и выбирает тот путь, который считает нужным. Не нам ему советовать».



Тренеру Галицкому. Письмо четырнадцати

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