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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 36’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.73 3.65 4.75
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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Де Брюйне установил новый рекорд

сегодня, 17:28
Лестер СитиЛестер Сити0 : 2Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне установил рекордное достижение в английской Премьер-Лиге.

Накануне «горожане» на выезде уверенно обыграли «Лестер» (2:0). Де Брюйне отметился голом в этом матче. На данный момент на счету бельгийского полузащитника 16 забитых мячей и 34 результативные передачи в чемпионате Англии.

Таким образом, Де Брюйне поучаствовал в 50 голевых атаках «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, и на это у него ушло всего 76 матчей. Этот показатель является рекордным для полузащитника за всю историю Премьер-Лиги.

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 17:56
Поздравляю!!!
lobsterdam ответил Igo0rek
сегодня в 17:54
Igo0rek:
Кевин лучший! Все 70 миллионов евро, которые были на него потрачены, он отработал сполна. Потрясающий футболист, который стабильно показывает свой уровень.
Но... еще не отработал, пока результатов не видно, кроме "рекордов"!
lobsterdam
сегодня в 17:53
и кто эти "рекорды" регистрирует?Делать нечего? Надо выдать ему деревянную медальку!
dond1g1don
сегодня в 17:49
Крутой игрок!!!
Igo0rek
сегодня в 17:36
Кевин лучший! Все 70 миллионов евро, которые были на него потрачены, он отработал сполна. Потрясающий футболист, который стабильно показывает свой уровень.
Давуд
сегодня в 17:36
Молодец .. это Сити напоминает Барсу ., времён Пепе
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:35
Моуриньо наверно локти кусает
вoлгoдoн
сегодня в 17:32
Португальский переводчик сидит кусает локти.Не разглядел,не поверил.
А все потому что физрук и подлец)
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