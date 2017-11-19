Де Брюйне установил новый рекорд

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне установил рекордное достижение в английской Премьер-Лиге.

Накануне «горожане» на выезде уверенно обыграли «Лестер» (2:0). Де Брюйне отметился голом в этом матче. На данный момент на счету бельгийского полузащитника 16 забитых мячей и 34 результативные передачи в чемпионате Англии.

Таким образом, Де Брюйне поучаствовал в 50 голевых атаках «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, и на это у него ушло всего 76 матчей. Этот показатель является рекордным для полузащитника за всю историю Премьер-Лиги.

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