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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.7 4.9
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.31 5.3 14
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 0:0 Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.45 4.5 7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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Гаджиев: «Сивакова за нереализованный пенальти штрафовать не будем»

сегодня, 20:28
РостовРостов0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу незабитого пенальти на последних минутах в ворота «Ростова» в матче 17-го тура РФПЛ (0:0).

«Сиваков до сегодняшнего матча забивал пенальти, например, „Уралу“. По этой причине сегодня бил он.

Будем ли его штрафовать? Нет. Он же не специально это сделал. Даже классные мастера иногда не забивают пенальти на чемпионатах мира, в Лиге чемпионов. Сожалеть надо, но и сопернику есть, о чем сожалеть. Будем считать, что так решил Всевышний».

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
сегодня в 21:05
Правильно говорит профессор.
mat73
сегодня в 20:54
Вот именно, так справедливо, пенальти то липовый был 100%
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:48
Всё верно. Бог дал он и забрал.
вованыч 80
сегодня в 20:41
Выпорем только розгами....
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