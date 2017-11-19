Гаджиев: «Сивакова за нереализованный пенальти штрафовать не будем»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу незабитого пенальти на последних минутах в ворота «Ростова» в матче 17-го тура РФПЛ (0:0).

«Сиваков до сегодняшнего матча забивал пенальти, например, „Уралу“. По этой причине сегодня бил он.

Будем ли его штрафовать? Нет. Он же не специально это сделал. Даже классные мастера иногда не забивают пенальти на чемпионатах мира, в Лиге чемпионов. Сожалеть надо, но и сопернику есть, о чем сожалеть. Будем считать, что так решил Всевышний».

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