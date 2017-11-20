«Ахмат» отсудил у тунисского клуба 500 тысяч евро

«Ахмат» отсудил у тунисского «Клуб Африкэн» 500 тысяч евро.

В 2014 году из Грозного в Тунис переехал нападающий Эзекиэль Ндуассель. При этом африканский клуб так и не выплатил «Ахмату» 500 тысяч евро, полагающиеся за трансфер.

Грозненцы пожаловались в ФИФА, и организация пошла навстречу. «Клуб Африкэн» обязан выплатить всю сумму плюс процент.

Сегодня также стало известно, что суд Москвы взыскал с ЦСКА почти 1,5 млн евро по иску обанкротившегося банка.

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