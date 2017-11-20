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«Ахмат» отсудил у тунисского клуба 500 тысяч евро

сегодня, 16:56

«Ахмат» отсудил у тунисского «Клуб Африкэн» 500 тысяч евро.

В 2014 году из Грозного в Тунис переехал нападающий Эзекиэль Ндуассель. При этом африканский клуб так и не выплатил «Ахмату» 500 тысяч евро, полагающиеся за трансфер.

Грозненцы пожаловались в ФИФА, и организация пошла навстречу. «Клуб Африкэн» обязан выплатить всю сумму плюс процент.

Сегодня также стало известно, что суд Москвы взыскал с ЦСКА почти 1,5 млн евро по иску обанкротившегося банка.

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Все комментарии
parallels
сегодня в 18:05
разорили федуна!
Owl Fake
сегодня в 17:42
Извинения Кадырову уже принесли?
sir-5
сегодня в 17:36
Щас,получат! Средиземноморским песком или дромадерами.
Cules2013
сегодня в 17:24
африканский менталитет очень загадочный
КЭТиК
сегодня в 17:09
Откуда в Африке такие деньги?
sihafazatron
сегодня в 17:05
деньги не брали бы, но их клуб теперь пусть тоже называется ахмат!
Шуnя771
сегодня в 16:59
Нашли кого кидать...))
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