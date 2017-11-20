УЕФА оштрафовал «Зенит» на 27 тысяч евро по итогам матча с «Русенборгом»

УЕФА наказал «Зенит» денежным штрафом за неподобающее поведение болельщиков «сине-бело-голубых» в матче группового этапа Лиги Европы против «Русенборга».

Напомним, фанаты «Зенита» бросали на поле пиротехнические изделия и другие посторонние предметы. Также боссы «Русенборга» обвинили болельщиков российского клуба в причинении ущерба стадиону.

В итоге «Зенит» будет вынужден заплатить 27 тысяч евро штрафа, а также в течение 30 дней связаться с «Русенборгом» для урегулирования ущерба, нанесенного стадиону норвежской команды.

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