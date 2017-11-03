Футболистов «Зенита» впервые в сезоне нет в голосовании за лучшего игрока недели в ЛЕ

Футболисты «Зенита» впервые в текущем сезоне не включены в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Ранее в этот список дважды попал и один раз был признан лучшим игроком тура форвард петербургского клуба Александр Кокорин. В 3-м туре на звание футболиста недели в ЛЕ претендовал хавбек сине-бело-голубых Эмилиано Ригони. По итогам голосования он занял второе место.

Список претендентов:

Селим Ай («Коньяспор») - 0 пропущенных голов в матче с «Зальцбургом» (0:0);

Константин Будеску (ФКСБ) - 1 результативная передача в матче с «Хапоэль БШ» (1:1);

Мемфис Депай («Лион») - 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Эвертоном» (3:0);

Доминик Прокоп («Аустрия») - 2 гола в матче с «Риекой» (4:1);

Патрик Твумаси («Астана») - 1 гол в матче с «Маккаби» (1:0);

Виталий Буяльский («Динамо» Киев) - 1 гол в матче с «Янг Бойз» (1:0);

Родриго Гало (АЕК) - 0 пропущенных голов в матче с «Миланом» (0:0);

Дави Зелке («Герта») - 2 гола в матче с «Зарёй» (2:0).

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