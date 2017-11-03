Футболистов «Зенита» впервые в сезоне нет в голосовании за лучшего игрока недели в ЛЕ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 11 тур
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М
Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо
  • Главные новости
  • Все новости
01:26
Россия по итогам еврокубковой недели выступила хуже Португалии и Франции9
00:58
«Арсенал» сыграл вничью с «Црвеной Звездой»3
00:55
«Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» и вышел в плей-офф Лиги Европы156
22:54
«Локомотив» потерпел поражение от «Шерифа»172
22:52
«Милан» не сумел переиграть АЕК17
04:54
Ермакович: «БАТЭ нельзя допускать столько ошибок с таким соперником»0
04:44
Руди Гарсия: «Фанат, которого ударил Эвра, не может являться поклонником „Марселя“»0
04:19
Уилшир: «Если не можешь победить, то хотя бы не проиграй»0
03:29
Бадибанга: «Ничего не знаю об интересе „Динамо“»1
03:17
Венгер: «Мы немного расстроены, но это справедливая ничья»0
02:50
Ингебригтсен: «Тяжёло принять этот результат, но мы сами оставили Кокорина одного»0
02:32
Нобоа: «Очень важно, что „Зенит“ не проиграл»0
02:22
Кришито: «Считаю, что в итоге мы должны выиграть чемпионат России»0
02:10
Кокорин и Ригони возглавляют список бомбардиров Лиги Европы1
01:56
Кокорин: «Надо было решить проблемы со здоровьем. Думаю, теперь дела пойдут лучше»0
01:42
Манчини: «Главное, что „Зенит“ сегодня забил»4
01:05
ФКСБ и «Хапоэль» Беэр-Шева обменялись голами1
01:03
Чешская «Виктория» разбила «Лугано»0
01:02
«Зальцбург» и «Коньяспор» сыграли вничью0
01:00
«Марсель» уступил «Витории»1
00:59
«Атлетик» одолел «Остерсандс» дома0
00:59
«Зюлте-Варегем» в гостях обыграл «Витесс»0
00:58
«Лацио» вырвал победу у «Ниццы»6
00:56
«Реал Сосьедад» разгромил «Вардар»0
00:55
«Кёльн» добился волевой победы над БАТЭ, команды забили на двоих 7 мячей0

Футболистов «Зенита» впервые в сезоне нет в голосовании за лучшего игрока недели в ЛЕ

сегодня, 03:59

Футболисты «Зенита» впервые в текущем сезоне не включены в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Ранее в этот список дважды попал и один раз был признан лучшим игроком тура форвард петербургского клуба Александр Кокорин. В 3-м туре на звание футболиста недели в ЛЕ претендовал хавбек сине-бело-голубых Эмилиано Ригони. По итогам голосования он занял второе место.

Список претендентов:

Селим Ай («Коньяспор») - 0 пропущенных голов в матче с «Зальцбургом» (0:0);
Константин Будеску (ФКСБ) - 1 результативная передача в матче с «Хапоэль БШ» (1:1);
Мемфис Депай («Лион»)  - 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Эвертоном» (3:0);
Доминик Прокоп («Аустрия») - 2 гола в матче с «Риекой» (4:1);
Патрик Твумаси («Астана») - 1 гол в матче с «Маккаби» (1:0);
Виталий Буяльский («Динамо» Киев)  - 1 гол в матче с «Янг Бойз» (1:0);
Родриго Гало (АЕК) - 0 пропущенных голов в матче с «Миланом» (0:0);
Дави Зелке («Герта»)  - 2 гола в матче с «Зарёй» (2:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Foxes
сегодня в 04:53
Они просто не с Вардаром играли.
64русс
сегодня в 04:36
ой беда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100