Азар: «Салах не получил своего шанса в „Челси“»

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24 ноября 2017, 09:12

Полузащитник «Челси» перед матчем 13-го тура Премьер-Лиги против «Ливерпуля» прокомментировал яркую игру вингера «красных» , который в свое время не сумел закрепиться в «Челси»:

«Салах остается моим другом, мы продолжаем общаться. Это топ-игрок. Он не получил своего шанса в „Челси“, возможно, из-за тренера, возможно, из-за конкуренции. Это классный футболист, но тогда в „Челси“ были я, Виллиан, Оскар. Мохамеду было непросто. Но это точно игрок экстра-класса, и в „Челси“ знают об этом. Фантастический нападающий, который в этом сезоне забил много мячей.

Я рад за него. Когда вы не играете, нужно уходить, что он и сделал. Если бы я не играл, я бы тоже захотел уйти. Это нормально, ведь все футболисты хотят играть».