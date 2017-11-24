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Азар: «Салах не получил своего шанса в „Челси“»

24 ноября 2017, 09:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Эден Азар перед матчем 13-го тура Премьер-Лиги против «Ливерпуля» прокомментировал яркую игру вингера «красных» Мохамеда Салаха, который в свое время не сумел закрепиться в «Челси»:

«Салах остается моим другом, мы продолжаем общаться. Это топ-игрок. Он не получил своего шанса в „Челси“, возможно, из-за тренера, возможно, из-за конкуренции. Это классный футболист, но тогда в „Челси“ были я, Виллиан, Оскар. Мохамеду было непросто. Но это точно игрок экстра-класса, и в „Челси“ знают об этом. Фантастический нападающий, который в этом сезоне забил много мячей.

Я рад за него. Когда вы не играете, нужно уходить, что он и сделал. Если бы я не играл, я бы тоже захотел уйти. Это нормально, ведь все футболисты хотят играть».

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Die Roten
Die Roten
24 ноября 2017 в 19:11
в ливерпуле он прибавил
dzvinka
dzvinka ответ 3ton (раскрыть)
24 ноября 2017 в 13:40
ты уже задонатил свое "топ-клубу" то? там не то что на контракт мяськи не хватает... даже пучеглазому Озилу 10 лямов найти не могут, нужна твоя помощь))
dzvinka
dzvinka
24 ноября 2017 в 13:39
да моур и не собирался его играть, он его купил чтобы отомстить базелу за позор))) Но базель его опять настиг))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
24 ноября 2017 в 11:27
Зато он сейчас счастлив в Ливерпуле
3ton
3ton
24 ноября 2017 в 09:44
Салах не игрок ТОП-клубов.
Ливерпуль обычный середняк
КЭТиК
КЭТиК
24 ноября 2017 в 09:33
Они с ним одной крови, судя по всему арабской, вот и хвалит.
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