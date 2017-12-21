  • Поиск
Конте: «Превосходное достижение, учитывая то, что „Челси“ активно прибегал к ротации»

21 декабря 2017, 03:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Наставник «Челси» Антонио Конте прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Лиги после домашней победы над «Борнмутом» (2:1):

«Самое важное – это то, что мы вышли в полуфинал. В прошлом сезоне мы уступили в четвёртом раунде „Вест Хэму“. Сейчас же нам удалось достичь предпоследней стадии одного из двух английских кубков. Это превосходное достижение, особенно учитывая тот факт, что мы активно прибегали к ротации в этом турнире. Начиная с первой игры против „Ноттингем Форест“, я давал возможность сыграть футболистам, у которых было не так много игрового времени. Я доволен тем, как они выступают в этом Кубке, демонстрируя профессиональное отношение к делу.

Также эта игра помогла улучшить физическую форму тем, у кого были травмы или кто не выходил на поле регулярно. Выход в полуфинал для нас – это великолепное достижение. Мы хотим достичь решающего матча и сыграть на „Уэмбли“, но знаем, что к этому же стремятся и наши конкуренты».

