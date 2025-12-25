В РФС поблагодарили министерство спорта за диалог по лимиту на легионеров

1766662640

25 декабря 2025, 14:37

Российский футбольный союз ( РФС ) благодарен Министерству спорта РФ за диалог по лимиту на легионеров. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС .

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Диалог идет, и министерству нужно сказать за это спасибо, — сказал Митрофанов. — Формально министерство не обязано его вести, так как возможность изменений лимита на легионеров — в его полномочиях. Но при этом важно понимать цель. Лимит — один из инструментов, который нужен для чего-то. Ограничение на использование футболистов, не имеющих права выступать за национальную сборную, нужно для стимулирования собственной системы подготовки спортивного резерва. Чтобы все обращали на это внимание, вкладывали силы и средства. Но, наверное, сработает только комплексный подход, который бы учитывал и усилия в рамках развития системы подготовки резерва, и создание условий защиты наших футболистов от недобросовестной конкуренции со стороны подготовленных другими федерациями игроков».

«Мы констатируем, что на сегодня доля легионеров в РПЛ и Футбольной национальной лиге ( ФНЛ ) не превышает 2,5%, плюс около 2% — это игроки из стран, с которыми у нас особые договоры: Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия. Эти футболисты не являются легионерами юридически. То есть максимум — около 5% из всех футболистов. Доля игрового времени иностранцев сейчас такая же, как была при самом жестком лимите, который предполагал не более шести иностранцев на поле. И тогда и сейчас — около 40%. При этом доля игрового времени молодых россиян растет: около 18% времени в РПЛ получают игроки до 23 лет. Растет количество таких футболистов и в сборной. За три года в ней дебютировали 26 молодых футболистов, они не эпизодически выходят на поле, а получают полноценную игровую практику», — добавил Митрофанов.

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

О популярности футбола

Митрофанов отметил рост популярности футбола. «Популярность футбола растет, средняя посещаемость тоже растет, при том, что футбол — единственный вид спорта, в котором для прохода на стадион нужна карта болельщика, — сказал он. — Кому-то это могло казаться административным барьером, но сейчас более 3,5 млн россиян оформили карту болельщика. Футбол — единственный вид спорта, который со 100-процентной точностью может дать данные о количестве болельщиков, которые присутствуют на матчах. Средняя посещаемость выросла с 12,5 тыс. до более чем 14 тыс. Это говорит о том, что мы приближаемся к рекордным показателям сезона-2018/19».

«Можно посмотреть рейтинги, которые говорят, что более популярных и просматриваемых спортивных событий, чем матчи сборной России, чемпионата и кубка страны, у нас не существует. Точечно бывают игры Лиги чемпионов, чемпионаты мира и Европы, которые конкурентны и даже превосходят по показателям, потому что это топовые события. Но в рамках сопоставления с другими видами спорта, даже с учетом иностранных соревнований, выше футбола по просмотрам нет ничего», — добавил генеральный секретарь РФС .