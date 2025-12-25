Top.Mail.Ru
В РФС поблагодарили министерство спорта за диалог по лимиту на легионеров

25 декабря 2025, 14:37

Российский футбольный союз (РФС) благодарен Министерству спорта РФ за диалог по лимиту на легионеров. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Диалог идет, и министерству нужно сказать за это спасибо, — сказал Митрофанов. — Формально министерство не обязано его вести, так как возможность изменений лимита на легионеров — в его полномочиях. Но при этом важно понимать цель. Лимит — один из инструментов, который нужен для чего-то. Ограничение на использование футболистов, не имеющих права выступать за национальную сборную, нужно для стимулирования собственной системы подготовки спортивного резерва. Чтобы все обращали на это внимание, вкладывали силы и средства. Но, наверное, сработает только комплексный подход, который бы учитывал и усилия в рамках развития системы подготовки резерва, и создание условий защиты наших футболистов от недобросовестной конкуренции со стороны подготовленных другими федерациями игроков».

«Мы констатируем, что на сегодня доля легионеров в РПЛ и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) не превышает 2,5%, плюс около 2% — это игроки из стран, с которыми у нас особые договоры: Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия. Эти футболисты не являются легионерами юридически. То есть максимум — около 5% из всех футболистов. Доля игрового времени иностранцев сейчас такая же, как была при самом жестком лимите, который предполагал не более шести иностранцев на поле. И тогда и сейчас — около 40%. При этом доля игрового времени молодых россиян растет: около 18% времени в РПЛ получают игроки до 23 лет. Растет количество таких футболистов и в сборной. За три года в ней дебютировали 26 молодых футболистов, они не эпизодически выходят на поле, а получают полноценную игровую практику», — добавил Митрофанов.

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

О популярности футбола

Митрофанов отметил рост популярности футбола. «Популярность футбола растет, средняя посещаемость тоже растет, при том, что футбол — единственный вид спорта, в котором для прохода на стадион нужна карта болельщика, — сказал он. — Кому-то это могло казаться административным барьером, но сейчас более 3,5 млн россиян оформили карту болельщика. Футбол — единственный вид спорта, который со 100-процентной точностью может дать данные о количестве болельщиков, которые присутствуют на матчах. Средняя посещаемость выросла с 12,5 тыс. до более чем 14 тыс. Это говорит о том, что мы приближаемся к рекордным показателям сезона-2018/19».

«Можно посмотреть рейтинги, которые говорят, что более популярных и просматриваемых спортивных событий, чем матчи сборной России, чемпионата и кубка страны, у нас не существует. Точечно бывают игры Лиги чемпионов, чемпионаты мира и Европы, которые конкурентны и даже превосходят по показателям, потому что это топовые события. Но в рамках сопоставления с другими видами спорта, даже с учетом иностранных соревнований, выше футбола по просмотрам нет ничего», — добавил генеральный секретарь РФС.

Митрофанов отметил верную работу РФС по развитию футбола. «В совокупности это показывает, что мы движемся верно: развиваем молодежь и вкладываемся в футбольный резерв. Важно, что даже на встрече представителей объединения отечественных тренеров по футболу говорили о том, что могут быть различные трактовки по лимиту в плане заявки, но на поле ограничения быть не должно, потому что тренер — это не математик, чтобы высчитывать, сколько легионеров у него на данный момент на поле, может ли он выпустить на замену иностранца или только российского игрока. Существуют ограничения и в хоккее, и в баскетболе, но по нахождению на площадке их нет. В принципе в спорте здоровая конкуренция, в том числе внутренняя, идет на пользу», — заключил он.

Все комментарии
ВалераКарпин
ВалераКарпин
вчера в 13:02
Отрицательный рост в футболе с каждым годом увеличивается.
particular
particular
25 декабря в 19:50
Заболтались и замурлыкались, теряя суть проблемы...
112910415
112910415
25 декабря в 18:23
благодарить кого-то важного - это нынче очень модный такой приём ...)
Alex_67
Alex_67
25 декабря в 17:02
Тема лимита на легионеров уже надоела. Печально то, что никто не хочет подойти к этому вопросу серьёзно. Основной противник ужесточения лимита Газпром, накупивший дорогих иностранных игроков, потому РФС другие точки зрения не рассматривает... Он даже проводит "статистические исследования" пытаясь представить так, будто большинство болельщиков противники лимита.
CCCP1922
CCCP1922
25 декабря в 16:45
А разве был какой-то диалог?
Beekeeper
Beekeeper
25 декабря в 16:03
Гениально, считать посещаемость картами болельщиков. У меня есть карта болельщика, и что? хожу я на футбол?, нет конечно. один раз сходил, понял что без фанатов там делать не чего и больше не хожу. Атмосферу убили своими картами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 декабря в 15:57
В связи с тем, что РФС поблагодарил Министерство Спорта за диалог, вспомнилась сцена из бессмертного фильма Чапаев. Когда Василий Иванович поблагодарил командиров за участие в обсуждении его плана в*йны, встал и сказал " А теперь наплевать и забыть что вы тут говорили, слушай, что я буду говорить!". Точно также поступит и Дегтярев, поблагодарит РФС и РПЛ за участие в дискуссии и скажет " А теперь наплевать и забыть ваше мнение, слушай, что Правительство скажет, так и будет!"
Кстати и правильно сделает. РФС и РПЛ находящиеся на содержании Газпрома, выражают его мнение, а Газпрому на российский футбол наплевать. Жесткий лимит на безальтернативной основе и точка!
sv_1969
sv_1969
25 декабря в 15:51
Я уже устал от Максимки сегодня)))
Bad Listener
Bad Listener
25 декабря в 15:31, ред.
"Ограничение на использование футболистов, не имеющих права выступать за национальную сборную, нужно для стимулирования собственной системы подготовки спортивного резерва." Ну да, а штрафы КДК нужны для стимулирования кого то к нормальному поведению. А котят топят чтобы они стали рыбками. У нас такой богатый опыт безрезультатного хождения по граблям и мы продолжаем радостно по ним прыгать. Спасибо. Дальше читать не вижу никакого смысла как они не видят смысла оценивать результаты своей предыдущей работы и учиться даже на собственных ошибках.
VeniaminS
VeniaminS
25 декабря в 15:23
Привлечет ли это болельщиков - будет видно .
