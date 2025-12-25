В РФС считают, что изменение лимита не повлияет на качество иностранцев

1766656171

25 декабря 2025, 12:49

Ужесточение лимита на легионеров не скажется на количестве посредственных иностранных футболистов в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Такое мнение в интервью высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Приводятся аргументы, что при новом лимите будет меньше посредственных легионеров. Но так не будет. У клуба, у которого есть возможность привезти легионера за 100 тыс. рублей, не появится возможность приобрести его за 200 тыс., — сказал Митрофанов. — С учетом перспективы возвращения к международным соревнованиям мы сейчас используем эффективную модель лимита в совокупности с регулированием, которое вводит РФС , в части доморощенных игроков в заявке. Это дает свой эффект. Тут скорее важно сосредоточиться на развитии системы соревнований, на подготовке резерва, создании футбольной инфраструктуры. Тогда эффект точно будет».