Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В РФС считают, что изменение лимита не повлияет на качество иностранцев

25 декабря 2025, 12:49

Ужесточение лимита на легионеров не скажется на количестве посредственных иностранных футболистов в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в интервью высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Приводятся аргументы, что при новом лимите будет меньше посредственных легионеров. Но так не будет. У клуба, у которого есть возможность привезти легионера за 100 тыс. рублей, не появится возможность приобрести его за 200 тыс., — сказал Митрофанов. — С учетом перспективы возвращения к международным соревнованиям мы сейчас используем эффективную модель лимита в совокупности с регулированием, которое вводит РФС, в части доморощенных игроков в заявке. Это дает свой эффект. Тут скорее важно сосредоточиться на развитии системы соревнований, на подготовке резерва, создании футбольной инфраструктуры. Тогда эффект точно будет».

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

Подписывайся в ВК
Все новости
36% россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров
24 декабря
Кафанов считает, что Сафонов закрепился в стартовом составе ПСЖ
18 декабря
Сафонов вошел в стартовый состав ПСЖ на финал Межконтинентального кубка
17 декабря
Глава РПЛ считает рабочей систему с нынешним лимитом на легионеров
15 декабря
Сафонов в третий раз подряд выйдет в основе «Пари Сен-Жермен»
13 декабря
УЕФА не включил Россию в число участников Лиги наций нового сезона
12 декабря
Сортировать
Все комментарии
bx27wqv374bt
bx27wqv374bt
25 декабря в 16:15
Ведущие сюда не поедут, останется третий сорт
Брулин
Брулин
25 декабря в 16:03, ред.
А посредственнях Россиян,меньше не стало
Байкал-38
Байкал-38
25 декабря в 15:32
То ли Митрофанов совсем дурак, то ли идиот, тут надо выбирать.
Если легионеров согласно новому лимиту станет меньше, откуда у Митрофанова в голове их остаётся столько же?
И это ген.секретать РФС.
Alex_67
Alex_67
25 декабря в 14:54
Надо лимит сделать не более трёх иностранных игроков на поле, которые постоянно выходят в составе сборных команд своих стран.
CCCP1922
CCCP1922
25 декабря в 14:44
Целый день читаю чушь от Митрофанова. Судя по синусоидам, не очень далеко осталось до разворота на 360 градусов.
Варвар7
Варвар7
25 декабря в 13:56
"В РФС считают, что изменение лимита не повлияет на качество иностранцев" (Митрофанов) - Макс - ну это только слова - вводите "Знак качества" - типа "Одобрен РФС" и лейбу на футболку...)))
112910415
112910415
25 декабря в 13:49
тут главное - министру не перечить )
КЭТиК
КЭТиК
25 декабря в 13:39
Если уж брать иностранцев, то они должны играть, а не протирать трусы на скамейке запасных.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 декабря в 13:08
Не забываем, что РФС в лице Дюкова и Митрофанова это структура Газпрома. А то что они говорят это интересы Зенита. Лимит жёсткий нужен, чтобы не кормить иностранцев из нашего бюджета.
Bad Listener
Bad Listener
25 декабря в 13:04, ред.
Ну да, все деньги пойдут на бездарей с паспортом. А что нам кровь из носу надо сохранить количество посредственных игроков? Так мы его за счёт своих закроем, на этот счёт как раз можно не переживать. Надо понимать что ровно на тот процент на которой сокращается лимит уровень футбола в РПЛ станет ближе к уровню ФНЛ, Впрочем судя по поступи Балтики в этом сезоне это итак уже происходит и в целом разницы мы можем даже и не заметить. И всё бы ничего если бы рос уровень пердива, но это происходит наоборот за счёт деградации высшей лиги.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 