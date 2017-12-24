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Капелло: «Райола говорил, что Ибрагимович ломает руки вратарям. Но он ломал только окна»

сегодня, 17:13

Итальянский наставник «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло работал с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем во времена «Ювентуса» (с 2004 по 2006 год). Специалист вспоминает о том времени:

«Когда Ибрагимович стал игроком „Ювентуса“, он плохо бил по воротам. Мино Райола говорил: „Златан очень хорош, он ломает руки голкиперам“. Я ответил: „Послушай, пока что он ломает только окна в спортивном зале“.

Потом Ибрагимович начал тренироваться каждый день, и, безусловно, все знают, что он серьезно прибавил. 

Я следил за ним, еще когда был тренером „Ромы“. „Ювентус“ совершил потрясающую покупку, подписав его за 16 млн евро, которые растянулись на четыре платежа. В „Аяксе“ решили, что Златан не станет прекрасным игроком. Они предпочли сохранить в составе Мидо, с которым было проще работать».

Капелло также признался, что приятней всего ему было тренировать бразильца Роналдо.

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Все комментарии
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 17:52
значит капелло плохо тренировал ибру...
Nickless
Nickless ответил Chatlan
сегодня в 17:28
Chatlan:
Капелло также признался, что приятней всего ему было тренировать португальца Криштиану Роналду. Но в статье говорится не о РоналдУ, а о бразильце РоналдО
Все правильно говорите. Спасибо!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 17:27
Вы хоть в редакции, проверяйте о каком Роналдо он говорил
Chatlan
Chatlan
сегодня в 17:19
Капелло также признался, что приятней всего ему было тренировать португальца Криштиану Роналду.
Но в статье говорится не о РоналдУ, а о бразильце РоналдО
dudka 98
dudka 98
сегодня в 17:16
ломал стеклоу
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