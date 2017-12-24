Капелло: «Райола говорил, что Ибрагимович ломает руки вратарям. Но он ломал только окна»

Итальянский наставник «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло работал с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем во времена «Ювентуса» (с 2004 по 2006 год). Специалист вспоминает о том времени:

«Когда Ибрагимович стал игроком „Ювентуса“, он плохо бил по воротам. Мино Райола говорил: „Златан очень хорош, он ломает руки голкиперам“. Я ответил: „Послушай, пока что он ломает только окна в спортивном зале“.

Потом Ибрагимович начал тренироваться каждый день, и, безусловно, все знают, что он серьезно прибавил.

Я следил за ним, еще когда был тренером „Ромы“. „Ювентус“ совершил потрясающую покупку, подписав его за 16 млн евро, которые растянулись на четыре платежа. В „Аяксе“ решили, что Златан не станет прекрасным игроком. Они предпочли сохранить в составе Мидо, с которым было проще работать».

Капелло также признался, что приятней всего ему было тренировать бразильца Роналдо.