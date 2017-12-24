«Килмарнок» не планирует проводить зимнюю трансферную кампанию

Главный тренер «Килмарнока» Стив Кларк заявил, что его клуб этой зимой не планирует проводить трансферную кампанию.



«Перед тем, как откроется трансферное окно, нас ждет еще две игры. Все мысли о возможных переходах игроков только отнимают время.



Январское трансферное окно никогда не было рынком для больших сделок. В большинстве случаев это отчаянные попытки, которые нацелены только на то, чтобы подлатать дыры в составе команды. Однако если что-то существенное нам подвернется - мы рассмотрим такой вариант».



Напомним, что Стив Кларк возглавил «Килмарнок» в октябре этого года.