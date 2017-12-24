«Эстерсунд» готовится выбить «Арсенал» из Лиги Европы

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Эстерсундом» и «Арсеналом» состоится 15 февраля в Швеции. Нападающий «Эстерсунда» Альхаджи Геро рассказал о подготовке к грядущим поединкам:

«Мы серьезно готовимся, чтобы показать взрывную игру против „Арсенала“. Мы шутили об этом с Алексом Айвоби. Встреча будет сложной, и именно поэтому мы подготовимся особенно тщательно.

Сейчас я в отпуске, вернусь в Швецию 10 января. Мы с одноклубниками направимся в Испанию, и там будем готовиться к „Арсеналу“. „Эстерсунд“ считается аутсайдером, мы хотим воспользоваться этим преимуществом и проверить, сможем ли их обыграть.

В Испании команда проведет несколько товарищеских матчей. Мы уверены, что сможем выбить „Арсенал“ из турнира».