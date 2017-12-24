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Одноклубник Дибалы: «Пауло должен завоевывать место в составе „Ювентуса“»

вчера, 20:05

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала остался в запасе на матч 18-го тура Серии А с «Ромой», и в предыдущих двух поединках чемпионата провел на поле лишь по 20 минут. Наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри отмечал, что «делает выбор в пользу игроков, которые полезны не менее Дибалы». Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо также поделился мнением об участи его одноклубника:

«Не назвал бы этот период для Дибалы деликатным. Естественно, что иногда он играет меньше. Пусть держит в уме, что он должен завоевывать место в составе в каждой игре, на каждой тренировке.

Пауло — прекрасный игрок. Мы знаем, что он способен сделать ради нас, Дибала вернется на поле и подаст нам руку помощи».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Mоnоlo
вчера в 23:55
Mоnоlo:
А куда его ставить? Тройка Матюиди - Хедира - Пьянич очень эффектно смотрелась.
))))он как бы нападающий
juvenale
juvenale ответил Zen-Aku
вчера в 23:55
Zen-Aku:
По рабы уже Дибале бежать из этого туринского кабинета пока не поздно.
а ты смешной
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Zen-Aku
вчера в 21:27
Zen-Aku:
По рабы уже Дибале бежать из этого туринского кабинета пока не поздно.
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    вчера в 21:01
    По рабы уже Дибале бежать из этого туринского кабинета пока не поздно.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 20:45
    продать его пока в цене.
    Mоnоlo
    Mоnоlo
    вчера в 20:35
    А куда его ставить? Тройка Матюиди - Хедира - Пьянич очень эффектно смотрелась.
    moskwa 09
    moskwa 09
    вчера в 20:31
    с одной стороны,дибала супер игрок и не ставить его в состав,это риск потерять его
    ,с другой стороны тренер дает понять,что незаменимых нет и всем дает шанс
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:24
    бежать нужно из скучного сериала
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 20:14
    Верное замечание.
    Место в составе нужно завоевывать, а не получать.
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