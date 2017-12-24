Одноклубник Дибалы: «Пауло должен завоевывать место в составе „Ювентуса“»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала остался в запасе на матч 18-го тура Серии А с «Ромой», и в предыдущих двух поединках чемпионата провел на поле лишь по 20 минут. Наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри отмечал, что «делает выбор в пользу игроков, которые полезны не менее Дибалы». Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо также поделился мнением об участи его одноклубника:
«Не назвал бы этот период для Дибалы деликатным. Естественно, что иногда он играет меньше. Пусть держит в уме, что он должен завоевывать место в составе в каждой игре, на каждой тренировке.
Пауло — прекрасный игрок. Мы знаем, что он способен сделать ради нас, Дибала вернется на поле и подаст нам руку помощи».
,с другой стороны тренер дает понять,что незаменимых нет и всем дает шанс
,с другой стороны тренер дает понять,что незаменимых нет и всем дает шанс
Место в составе нужно завоевывать, а не получать.
Место в составе нужно завоевывать, а не получать.