Журналист BBC: «Конте покинет „Челси“ летом»

Журналист BBC Дункан Кастлес заявил, что Антонио Конте по окончании текущего сезона покинет «Челси».

«Конте планирует покинуть „Челси“ в конце сезона. Сейчас у него есть шанс побороться за победу в Лиге чемпионов и он постарается им воспользоваться.

Какой клуб он может возглавить? Думаю, оптимальный вариант для него - это „Реал“. Конте одержим идеей выиграть Лигу чемпионов, поэтому „Реал“ - это тот клуб, с которым он может выиграть этот турнир», - сказал журналист.

Ранее сообщалось, что в «Реале» готовы заменить Зинедина Зидана на Конте.