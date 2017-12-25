Джордж Веа: «Венгер всегда говорил мне, что я могу стать одним из лучших игроков в мире»

Бывший нападающий сборной Либерии Джордж Веа рассказал, как в свое время ему очень сильно помог нынешний наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер. Напомним, что Веа выступал под руководством французского специалиста в «Монако».

«Венгер был мне как отец, он считал меня своим сыном. Он всегда поддерживал меня, особенно на пике расизма. Однажды я очень устал во время тренировки и сказал Венгеру, что у меня болит голова. Тогда он ответил мне: „Джордж, я знаю, что это сложно, но нужно продолжать работать на тренировках. Я считаю, что с твоим талантом ты можешь стать одним из лучших игроков в мире“», - сказал Веа.

Напомним, в октябре Веа победил на президентских выборах в Либерии.