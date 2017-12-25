Генич признан лучшим футбольным российским комментатором года

На форуме абонентов НТВ-Плюс завершилось голосование за лучшего футбольного комментатора 2017 года. Победителем стал Константин Генич. Второе место – Александр Елагин, третье – Роман Гутцайт.

Сам Генич успел прокомментировать эту новость.

«Вау! Одна хорошая новость за другой! Спасибо всем проголосовавшим. Пусть в этот раз голоса оставили немногие, но победа от этого не менее ценна! Эти ребята смотрят очень много футбола! 5 (!!!) раз выиграть голосование — мегакруто», — написал Генич в «твиттере».

Он был признан лучшим также в 2012-2015 гг.