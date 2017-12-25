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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Генич признан лучшим футбольным российским комментатором года

вчера, 19:24

На форуме абонентов НТВ-Плюс завершилось голосование за лучшего футбольного комментатора 2017 года. Победителем стал Константин Генич. Второе место – Александр Елагин, третье – Роман Гутцайт.

Сам Генич успел прокомментировать эту новость.

«Вау! Одна хорошая новость за другой! Спасибо всем проголосовавшим. Пусть в этот раз голоса оставили немногие, но победа от этого не менее ценна! Эти ребята смотрят очень много футбола! 5 (!!!) раз выиграть голосование — мегакруто», — написал Генич в «твиттере».

Он был признан лучшим также в 2012-2015 гг.

Генич признан лучшим футбольным российским комментатором года

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Все комментарии
Вихлюн
Вихлюн
сегодня в 01:33
мне Кривохарченко нравится, я бы его в тройку поставил
David Villa7
David Villa7 ответил Mamaev
вчера в 22:49
Mamaev:
Стогниенко в 10 точно входит, может даже в топ 5. А то что пернатые выше него это смех
Полностью согласен,просто сейчас Стогниенко не ведет на центральных каналах , вот про него начинают забывать. Отсюда и такая низкая популярность
Apsny
Apsny
вчера в 22:43
Елагин знает о английском футболе, а этот-отправил в буфет.. смотрит кино..
orbit22rus
orbit22rus ответил Сов Армия
вчера в 22:36
Сов Армия:
Странно но в тройке нет спартаковского комментатора Шмурнова, потому как в номинациях сплошь игроки спартака, а комментатора ихнего пронесли.
А вашинский конский Андронов чего не выиграл?
David Villa7
David Villa7
вчера в 22:05
По Мне весьма объективное голосование, я бы наверное так и распределил тройку победителей. Самое главное нет Чердака и близко, совсем предвзято комментирует, а время на тв берет по максимуму
parallels
parallels
вчера в 21:55
шмурнов своими визгами за спартак сбросил с олимпа неадекватности орлова.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 21:38
все по делу. поздравления Геничу!
Есть медали
Есть медали
вчера в 21:25
Елагин, Розанов и Стогниенко . Остальные все УГ
Но вот Генич...фигня какая-то
Сов Армия
Сов Армия
вчера в 21:14
Странно но в тройке нет спартаковского комментатора Шмурнова, потому как в номинациях сплошь игроки спартака, а комментатора ихнего пронесли.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:12
Поздравляю КОНСТАНТИНА ГЕНИЧА лучшим комментатором России
Barcamilan
Barcamilan
вчера в 21:04
журавль такой плохой шоле?
тот еще добряк
тот еще добряк
вчера в 20:50
Стогниенко лучший коментатор
Mamaev
Mamaev
вчера в 20:49
Стогниенко в 10 точно входит, может даже в топ 5. А то что пернатые выше него это смех
Saang
Saang
вчера в 20:40
Поленов - это персональный комментатор Дзюбы или его сценический псевдоним?
MSN-thebest
MSN-thebest
вчера в 20:34
Елагин накручивал рейтинг. Но при 26 первых мест для итоговой победы не хватило...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 20:33
Генич лучший.
Барби в сливках
Барби в сливках
вчера в 20:29
В тоже время мы слушаем писклявый голос журавля, а не Елагина
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
вчера в 20:27
Розанов, Уткин и Стогниенко. Остальные не особо.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 20:26
1. Елагин
2. Розанов
3. Генич
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 20:21
Заслуженно!) Действительно лучший!)
cska.78
cska.78
вчера в 20:21

Этот вообще что в списке делает?
1 Розанов
2 Елагин
морозз
морозз
вчера в 20:13
Елагин мнёт больше нравится, очень интересно и главное с хорошим знанием комментирует матчи! Но Генич тоже интересен и остроумен!
Viduka
Viduka
вчера в 20:07
Елагин уже не первый год в тройке лучших, но Мегрел ТВ, похоже, плевать, раз выставляют за дверь такого комменатора. Половину матчей приходится смотреть без звука, ибо персонажи типа Шмелькова и Журавля в состоянии испортить даже самый зрелищный матч.
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 20:07
Уткина как опустили..А ведь он лучший..) Всегда нравилась как кроет он Реал будучи сливочным..
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 19:49
Елагину не дали - cамый адекватный из списка
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 19:47
Розанов, без вариантов. Лучший.
Нравится еще Шмурнов.
Непонятно, что так высоко делает Гутцайт - нудный он, как робот постоянно говорит - ни одной стилистической или смысловой ошибки.
Да и вообще рейтинг корявый какой-то. Минин от силы два общедоступных матча комментит, а выше тех же Трушечкина или Нагучева.
Nursultan_rma
Nursultan_rma
вчера в 19:41
Черданцева не справедливо поставили на 23-место
juchok
juchok
вчера в 19:41
Стогниенко можете услышать на Евроспорте! включайте завтра и послезавтра кубок Италии и наслаждайтесь!
vka1970
vka1970
вчера в 19:39
Более менее честный рейтинг.
Вспоминаю Черданцева и его знаменитое зализывание:
Ну ведь у Зенита есть ещё Дзюба.Ещё Дзюба не сказал своего последнего слова.
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Mihailv89
вчера в 19:33
Mihailv89:
Лучший футбольный комментатор - это Владимир Стогниенко!!!
Поддерживаю+++
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