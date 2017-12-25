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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Будогосский не ожидает, что Мутко уйдет в отставку

сегодня, 16:53

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский считает, что слухи об отставке Виталия Мутко с поста президента РФС слишком раздуты:

«Журналисты любят играть на „желтых“ эмоциях.

 Давление на тех людей, которые работают в футболе, есть всегда. Я всегда говорил, что если меня утром в прессе никто не пинает, значит мой рабочий день прожит зря. 

Мутко должен работать в соответствии с уставом. Я его знаю с 2005 года. Наверное, в том, что я работаю здесь, то, что с удовольствием прихожу на работу, есть и его заслуга.

Ожидаю ли я его отставки? Нет!»

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 17:43
Президент РФС Виталий Мутко сегодня не будет отправлен в отставку.

В настоящее время проходит заседание исполкома РФС, на котором могло приняться такое решение.

Ранее сообщалось, что на посту президента организации Мутко сменит Алексей Сорокин.
kts
kts
сегодня в 17:21
Будогосские мутки одна шайка
cska plus
cska plus
сегодня в 17:18
Понятны переживания будогосского, не станет мутка все они отойдут от соски, а как федун переживает, наверное больше всех, а если задаток оставил мутке, то вообще хана.
cska.78
cska.78 ответил Брулин
сегодня в 17:10
Брулин:
Посмотрим как вся страна пойдёт в марте голосовать за пу
Там хоть голосуй, хоть нет, все равно царь Вован будет дальше рулить!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 17:10
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 17:06
Гнать срочно весь этот муткосброд!
Брулин
Брулин ответил борька
сегодня в 17:06
борька:
Путин у власти, Мутко на цепи!
Посмотрим как вся страна пойдёт в марте голосовать за пу
Брулин
Брулин
сегодня в 17:05
Не огорчайте Будогосского, дайте Мутко пожизненный контракт в РФС
борька
борька ответил Морозовский
сегодня в 17:03
Морозовский:
Боится Будогосский оторваться от кормушки вслед за Мутько!
Одна шайка!
Alex-96
Alex-96
сегодня в 17:02
Будогосский еще тот "слепой Пью", ежу понятно что без мудка такое чудо-юдо судейством бы не заведывало.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:01
Боится Будогосский оторваться от кормушки вслед за Мутько!
борька
борька
сегодня в 16:56
Путин у власти, Мутко на цепи!
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