Будогосский не ожидает, что Мутко уйдет в отставку

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский считает, что слухи об отставке Виталия Мутко с поста президента РФС слишком раздуты:

«Журналисты любят играть на „желтых“ эмоциях.

Давление на тех людей, которые работают в футболе, есть всегда. Я всегда говорил, что если меня утром в прессе никто не пинает, значит мой рабочий день прожит зря.

Мутко должен работать в соответствии с уставом. Я его знаю с 2005 года. Наверное, в том, что я работаю здесь, то, что с удовольствием прихожу на работу, есть и его заслуга.

Ожидаю ли я его отставки? Нет!»