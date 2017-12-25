Орлов: «Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов перейдет в „Зенит“»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями относительно возможного перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

«Шалимов сказал, что „Вест Хэм“ готов заплатить очень серьёзные деньги за Смолова и он оценивает уход Фёдора высоко. Главный тренер не сказал: „Федя, не уходи, меня снимут с работы!“ Раз он так говорит, что-то за этим есть. Но я поражён тем, что сказал Бузникин. По его словам, он видит играющими вместе Смолова с Кокориным. Значит, в „Краснодаре“ хотят продать Фёдора, а „Зенит“ может вступить в борьбу за российский паспорт и Смолова. В то же время в „Краснодаре“ не скрывают, что им необходим такой форвард, как Дзюба.

„Вест Хэм“ ищет игроков, но нужна ли эта команда Смолову? У Фёдора другие амбиции. По большому счёту его трансфер в „Зенит“ — это спортивная выгода. Сборная России летом играет дома на чемпионате мира. Если в „Зените“ образуется тандем Кокорин — Смолов, они вместе сыграют восемь матчей. Для Черчесова это будет благо. Значит, ход перспективный. Представляю, что будет твориться в Москве, если это произойдёт. Смолова — в „Зенит“? Ну это всё..» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».