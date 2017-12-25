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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
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Орлов: «Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов перейдет в „Зенит“»

вчера, 19:06

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями относительно возможного перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

«Шалимов сказал, что „Вест Хэм“ готов заплатить очень серьёзные деньги за Смолова и он оценивает уход Фёдора высоко. Главный тренер не сказал: „Федя, не уходи, меня снимут с работы!“ Раз он так говорит, что-то за этим есть. Но я поражён тем, что сказал Бузникин. По его словам, он видит играющими вместе Смолова с Кокориным. Значит, в „Краснодаре“ хотят продать Фёдора, а „Зенит“ может вступить в борьбу за российский паспорт и Смолова. В то же время в „Краснодаре“ не скрывают, что им необходим такой форвард, как Дзюба. 

„Вест Хэм“ ищет игроков, но нужна ли эта команда Смолову? У Фёдора другие амбиции. По большому счёту его трансфер в „Зенит“ — это спортивная выгода. Сборная России летом играет дома на чемпионате мира. Если в „Зените“ образуется тандем Кокорин — Смолов, они вместе сыграют восемь матчей. Для Черчесова это будет благо. Значит, ход перспективный. Представляю, что будет твориться в Москве, если это произойдёт. Смолова — в „Зенит“? Ну это всё..» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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Все комментарии
Shagrath82
Shagrath82
сегодня в 06:47
А что будет в Бакланобурге, если Смолов перейдет в Спартак.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 04:10
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 02:32
    Да нет, бред, только если после провала на ЧМ, раньше Федю не отпустят на лазурной скамейке отсыпаться!!! Просто фейк от Орлова)))
    311
    311 ответил Nikola45
    сегодня в 02:28
    Nikola45:
    https://www.youtube.com/watch?v=eM8chv0OtUM Если купят его то думаю этот вариант лучше!
    Он же кресты порвал месяц назад.
    311
    311
    сегодня в 02:22
    Если не уедет в Европу, значит дурак! А дураков не жалко в принципе!)
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 01:54
      Mr.Fish-ka
      Mr.Fish-ka
      сегодня в 00:39
      Так они уже себя в паре показали... в сборной... эффекта - ноль...
      gracie
      gracie ответил Дмитрий1967
      сегодня в 00:38
      Промесы и и друзья. Только в московских командах всю игру делают африканские игроки .Всё остальное просто балласт и глубокая тишина.
      котлина брат
      котлина брат ответил Nikola45
      сегодня в 00:24
      Nikola45:
      Да Кокорин и Кузяев тому подтверждение! ))
      А, что Кокорин, как был спринтером на футбольном поле так им и останется, где дриблинг он даже за мяч цепляться не может, как он был дутым так им и останется до конца своей карьеры. Ничего нового он в зените не показал, не помню кто из бывших сказал:- не нужно удивляться, что Кокорин не забивает, нужно было удивляться когда он забивал.
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 00:17


      Если купят его то думаю этот вариант лучше!
      protest70
      protest70
      сегодня в 00:06
      Господь, дай старому немного разума хоть на старости лет!
      Игорь Солнцев
      Игорь Солнцев ответил Кирилыч
      вчера в 23:56
      Кирилыч:
      Ты живешь чужики воспоминаниями. Или вашими давнишними. Крайнюю игру с вами помнишь?
      Помнят всегда самую крупную победу, типа 5-1 или 7-0.
      swift stream
      swift stream ответил praporchik zadov
      вчера в 23:52
      praporchik zadov:
      На каждого хитрого Смолова у нас найдется свой Промес с винтом.....да и Андриано с Зелуишем не хуже ......я думаю и армейцам с локомотами есть что ответить!
      На каждого Срамеса есть свой Ливерпуль.
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      вчера в 23:46
      На каждого хитрого Смолова у нас найдется свой Промес с винтом.....да и Андриано с Зелуишем не хуже ......я думаю и армейцам с локомотами есть что ответить!
      Дмитрий1967
      Дмитрий1967
      вчера в 23:45
      Гена совсем плохой стал. На пенсию пора. Бредит, и с каждым разом ему все хуже и хуже. Зачем Смолов Москве??? Если уйдет в Питер, там и " умрет" , как футболист...
      Хороший Малый
      Хороший Малый
      вчера в 23:38
      Санта барбара отдыхает,не удивлюсь что песня с уходом Смолова будет тянуться до закрытия окна.
      Думаю в Зенит он не пойдет,да и делать ему там нечего ,там своих хватает.
      Удачи Федору в Европе.
      D.vil
      D.vil
      вчера в 23:37
      Пока переход Смолова только слухи!) Но после слов Орлова, уже пошло задымление;)
      vka1970
      vka1970
      вчера в 23:34
      А чё должно произойти ?
      Скорее всего Спартак и Локо им ещё по трёшке отгрузят и отправят в стан ЦСКА.За чупа- чупсами.
      лицей
      лицей
      вчера в 23:25
      Бомжам никто не поможет!
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 22:58
      жалко ВХ, их и так трясет, пускай валит в зенит
      Заполярный
      Заполярный
      вчера в 22:58
        4ever Ars
        4ever Ars
        вчера в 22:53
        А причем здесь Москва?
        Брулин
        Брулин
        вчера в 22:42
        Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Н.В. Гоголь

        Проще говоря, 75 ты, Тёма.
        kachan63
        kachan63
        вчера в 22:30
        Смолова — в „Зенит“? Ну это всё.. пипец Фединой карьере! Дальше по стопам Дзюбы...
        MSN-thebest
        MSN-thebest
        вчера в 22:18
        Да ничего не произойдет. Как болели за Барсу, там и будем
        kinderpingui
        kinderpingui
        вчера в 22:16
        Лучше в вест хэм,чем в зенит!
        mat73
        mat73
        вчера в 22:15
        У Орлова самого уже творится пожар только при одной мысли - "Не дай Бог Смолов перейдет не в Зенит" )))
        Nikola45
        Nikola45 ответил mikysss
        вчера в 22:08
        mikysss:
        Смолов в бомжи? чушь собачья, туда только аргентинцев берут)))
        Почему же? Кузяев и тд. и тп.! А в Спартак берут только Загорелых ребят! Фейс контроль не пройдет! ))
        albucid
        albucid
        вчера в 22:03
        Геннадий сказал, как в лужу пёрнул. Словесный понос у старика!
        Nikola45
        Nikola45 ответил Литейный 4
        вчера в 22:01
        Литейный 4:
        Вот и я про то. Высоты вроде небольшие, а зарево будет видно! Ахахахаха!
        Ну если еще ничего не случилось а уже ребята не спокойны )) Пара конечно интересная Смолов Кокорин! Жалко что Халка не вернуть!
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