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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Пятницкий: «Последние игры показали, что „Спартак“ сейчас сильнее всех»

сегодня, 16:16

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий посетил встречу ветеранов «красно-белых» и подвел итоги выступлений московского коллектива в первой части сезона:

«Концовку первой половины сезона команда провела по-чемпионски, и мы верим, что она защитит титул, завоеванный в этом году. Последние игры показали, что „Спартак“ сейчас сильнее всех. Хочу поздравить с Новым годом всех болельщиков, поблагодарить их за поддержку даже в трудное для „Спартака“ время и пожелать, чтобы 2018-й принес нам всем столько же радости, сколько 2017-й. А наш клуб хотелось бы поблагодарить за то, что он не забывает ветеранов и всегда помогает им».

Напомним, что «Спартак» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», а в РФПЛ после разгрома ЦСКА занимает 3 позицию.

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Все комментарии
cpartak60
cpartak60
сегодня в 18:25
знаешь что умник?надо было бы юнайтед 15 коням забить !он бы это сделал!без сомнения!за минуту 2 забить захотели они это сделали!уверен!сыграй спартак после игры с севильей с зенитом!он бы их вынес в одну калитку!так что бомжекони ротики закрыли и утерлись 0-3и 1-3!а то 0-7 0-7!вам бы это просто за счастье показалось!
pioner1987
pioner1987 ответил FROLL 001
сегодня в 18:05
FROLL 001:
Дральщики нашлись! Гыгыгыгы! Это Зенит как Тузик грелку ежегодно рвёт Спартак! 5-2 5-1 5-0. Позорнее только Ливерпуль разорвал Спартак! https://www.youtube.com/watch?v=JrzozDy7vJc https://www.youtube.com/watch?v=YmjDCE07gVo https://www.youtube.com/watch?v=Ge9ao6HyLAQ
И каждый год у вас БРОНЗА ну не надоело трепаться пустыми высказываниями как нас рвёте, чтоб бронзу вечную взять, СМЕШНО же ведь ))))
112910415
112910415
сегодня в 17:55
совершенно очевидно, что на данный момент Спартак сильнее всех ( и двум группам клоунов, ещё мокрым от слёз после матчей со Спартаком - им это болезненно очевидно ! )...
важно начать весну и продолжить её с этим же настроем!
ziborock
ziborock ответил FROLL 001
сегодня в 17:41
FROLL 001:
Дральщики нашлись! Гыгыгыгы! Это Зенит как Тузик грелку ежегодно рвёт Спартак! 5-2 5-1 5-0. Позорнее только Ливерпуль разорвал Спартак! https://www.youtube.com/watch?v=JrzozDy7vJc https://www.youtube.com/watch?v=YmjDCE07gVo https://www.youtube.com/watch?v=Ge9ao6HyLAQ
Вот и живите прошлым ©, вспоминайте про свои 5 мячей))) А Спартак тем временем чемпион!!! И в последней игре отодрал Зенит как тузик грелку, хотя кто только в этом году не драл Зенит)))
makkie
makkie
сегодня в 17:39
Отписавшиеся ниже по традиции не читают новость - а сразу пишут свои измышления.
Речь идет о последних играх, где Спартак одержал 5 побед из 5 в чемпионате.
Попутно утерев нос всем конкурентам - быкам, питерским и коням.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:15
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск ответил Красно Синий воин
    сегодня в 17:11
    Красно Синий воин:
    Похоже Пятницкий спал когда выступали ветераны Рейнгольд (после): «Я знал, что „Спартак“ может проиграть, но чтобы так! Если говорить напрямую, сегодня „Спартак“ опозорил весь российский футбол». Кавазашвили: «Я даже не могу ничего сказать, мне просто смешно. Конечно, это позор для нашей страны». Мостовой: «Слова после такого матча легко находить, и этих слов очень много. Кошмарное поражение. Надо признать, что „Спартак“ сегодня был ужасен. Можно ли это назвать позором? Можно, да. Это позор». Аленичев: «Испытал шок. Такой катастрофы не ждал. В голове не укладывается, как это могло произойти. Игрокам стоит задуматься о своем отношении к делу. Кого они представляют? „Спартак“! Как теперь в глаза болельщикам-то смотреть? Просто стыдно. Чемпион России проигрывает 0:7 в Ливерпуле. За страну-то хоть поборитесь, елки-палки. Позорище!» Титов: «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7».
    Почему спал? Пятницкий в интервью сам сказал, что ему помогает Спартак, как после всей помощи какую оказал ему Спартак он может сказать другое?! Сразу вычеркнут из списка, кому помогать надо!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:09
    он и говорит что они хорошо играли только в концовке сезона, и так же он не утверждает что они защитят титул а верит.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 17:07
    ...Спартак - Севилья победа на классе , проигрыш Ливерпулю это Стратего-тактический план (не для всякого ума )...
    ...самая красивая игра , чуть-чуть подкорректировать состав и можно брать ЛЧ...
    ...наличие в теме троллей из стана врагов - показатель огромной популярности Великого Спартака !!!
    Кирилыч
    Кирилыч
    сегодня в 17:05
    Зенька Ваш пересыщенный баблоидами не в состоянии с нами две игры выиграть) одну отбегают, на другую наши им накидают) скоро и одну игру бомжики не осилят, привыкайте вынимать из ворот мячики
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
    сегодня в 17:02
    Атлетик в панике.
    Footbolista
    Footbolista ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 17:02
    Байкал Иркутск:
    У Спартак в российской истории есть две эры до того как спалились в употреблении, и после! До, это победы и престиж, после это без трофейный период! Только в том году добыли победу и сорвало всё, что можно. Пятницкий играл до того как спалились, на тот момент уже закончил на своё счастье, и теперь может сказать, что он чист.
    В современном спорте высших достижений чистых спортсменов нет, есть те кого не уличили в употреблении допинга - это даже дети в любой спортшколе знают...так что не надо этих песен...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил drug01
    сегодня в 17:02
    drug01:
    Только надо добавить на какой срок? Один день? Видно Ливерпуль ничему не на учил....даже ВЕТЕРАНОВ !!!!
    Похоже Пятницкий спал когда выступали ветераны
    Рейнгольд (после): «Я знал, что „Спартак“ может проиграть, но чтобы так! Если говорить напрямую, сегодня „Спартак“ опозорил весь российский футбол».

    Кавазашвили: «Я даже не могу ничего сказать, мне просто смешно. Конечно, это позор для нашей страны».

    Мостовой: «Слова после такого матча легко находить, и этих слов очень много. Кошмарное поражение. Надо признать, что „Спартак“ сегодня был ужасен. Можно ли это назвать позором? Можно, да. Это позор».

    Аленичев: «Испытал шок. Такой катастрофы не ждал. В голове не укладывается, как это могло произойти. Игрокам стоит задуматься о своем отношении к делу. Кого они представляют?

    „Спартак“! Как теперь в глаза болельщикам-то смотреть? Просто стыдно. Чемпион России проигрывает 0:7 в Ливерпуле. За страну-то хоть поборитесь, елки-палки. Позорище!»

    Титов: «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7».
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 16:59
    Байкал Иркутск:
    По новостям передали, что только в Тарасовке остался!
    То то я смотрю тарасовские Ыксперты ахинею несут! :)
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск ответил FROLL 001
    сегодня в 16:58
    FROLL 001:
    Как там в столице сероводород выветрился?
    По новостям передали, что только в Тарасовке остался!
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск ответил Ходячий по граблям
    сегодня в 16:56
    Ходячий по граблям:
    Этот бывший был замечен в употреблении бромонтана?
    У Спартак в российской истории есть две эры до того как спалились в употреблении, и после!
    До, это победы и престиж, после это без трофейный период! Только в том году добыли победу и сорвало всё, что можно. Пятницкий играл до того как спалились, на тот момент уже закончил на своё счастье, и теперь может сказать, что он чист.
    drug01
    drug01
    сегодня в 16:53
    Только надо добавить на какой срок? Один день? Видно Ливерпуль ничему не на учил....даже ВЕТЕРАНОВ !!!!
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил ALEX26659
    сегодня в 16:53
    ALEX26659:
    опять на болотах подгорает...
    Как там в столице сероводород выветрился?
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 16:51
    Ветераны спартака пишут ему памфлеты за продуктовый набор к праздничному столу.
    самое печальное что это даже не троллинг
    MALOVAR
    MALOVAR ответил yrasikos22
    сегодня в 16:51
    ну мы то вас знатно дернули 3-1
    Footbolista
    Footbolista ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 16:50
    Байкал Иркутск:
    Интересное кино получается, о том, что Севилью выиграли 5:1 они кричат на всех углах! Да и про 0:7 самый первый коммент от их же, а потом говорят хватит про это вспоминать! Чудные люди эти болельщики Спартака! И что самое интересное Севилью выиграли на классе, а Ливерпулю проиграли чисто случайно, а ведь должны были выигрывать!
    А Локомотив, за который ты болеешь, сейчас на на 1 месте на классе или случайно? и где он в прошлом сезоне был? тоже на классе или случайно?
    Спартачи, значит интересные а остальные что? Все на классе?
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил parallels
    сегодня в 16:49
    parallels:
    покажите эту новость клоппу!
    Пятницкий, не смеши людей!
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 16:48
    Должны были в плэй оф ЛЧ играть и первыми в чемпе быть,чутка не добрали
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 16:48
    опять на болотах подгорает...
    Ходячий по граблям
    Ходячий по граблям
    сегодня в 16:47
    Этот бывший был замечен в употреблении бромонтана?
    Аденн
    Аденн
    сегодня в 16:46
    Так оно и будет Андрей. Спартак будет чемпионом.
    А вот, богатенькие терпилы.из зениты даже в тройку не попадут.
    parallels
    parallels
    сегодня в 16:45
    спартачей сейчас больше должно беспокоить, найдут ли они под ёлочкой подарок в виде колготок)
    за
    за
    сегодня в 16:44
    С нетерпением ждем представителей отель-арены "Золотой Баклан"
    Хряк Тарасовский
    Хряк Тарасовский
    сегодня в 16:44
    Это соперники расслабились. Ливерпуль показал их силу!
    yrasikos22
    yrasikos22 ответил Мельгарехо
    сегодня в 16:42
    Мельгарехо:
    драть всяких середняков типо зенита и цска дело не хитрое, в еврокубках надо удачно выступить.
    Драть? вот драть спартак 5-1 и 5-0 ежесезонно,вот это круче...
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