Пятницкий: «Последние игры показали, что „Спартак“ сейчас сильнее всех»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий посетил встречу ветеранов «красно-белых» и подвел итоги выступлений московского коллектива в первой части сезона:

«Концовку первой половины сезона команда провела по-чемпионски, и мы верим, что она защитит титул, завоеванный в этом году. Последние игры показали, что „Спартак“ сейчас сильнее всех. Хочу поздравить с Новым годом всех болельщиков, поблагодарить их за поддержку даже в трудное для „Спартака“ время и пожелать, чтобы 2018-й принес нам всем столько же радости, сколько 2017-й. А наш клуб хотелось бы поблагодарить за то, что он не забывает ветеранов и всегда помогает им».

Напомним, что «Спартак» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», а в РФПЛ после разгрома ЦСКА занимает 3 позицию.