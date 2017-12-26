«Амкар» поддерживает лимит на легионеров в заявке

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте правого полузащитника для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
  • Главные новости
  • Все новости
17:20
Голевая феерия в матче «Тоттенхэм» - «Саутгемптон»35
16:48
Кейн обошел Месси по количеству голов в 2017 году37
14:40
«Барселона» зимой может пригласить игрока ЦСКА134
12:41
Дзюба может начать вторую часть сезона в ФНЛ193
11:59
Определилось имя нового главного тренера «Луч-Энергии»16
18:46
Роджерс опроверг слухи о продаже Дембеле0
18:43
Феллаини: «МЮ предложил мне новый контракт, но не знаю, приму ли его»0
18:34
Григорян: «Не каждый сможет, как я, чувствовать себя уверенно и в РФПЛ, и в ФНЛ»1
18:20
Гамшик: «Желаю себе здоровья и Скудетто в новом году»1
18:20
Гаттузо: «Матч с „Интером“ - финал для нас»3
18:03
Почеттино: «Кейн стоит в одном ряду с лучшими игроками мира»3
17:52
Кейн: «Надеюсь, что 2018 год будет еще лучше»1
17:51
«Атлетико» претендует на латераля «Барселоны»0
17:39
Трансляции матчей чемпионата Беларуси выйдут на новый уровень2
17:33
Определились кандидаты на пост нового главного тренера «Севильи»2
17:27
Кейн побил рекорд Премьер-Лиги по количеству хет-триков за один календарный год7
17:25
Сафонов: «Потенциальный легионер должен быть на две головы сильнее нашего игрока»4
17:12
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли»: стартовые составы6
17:10
«Челси» - «Брайтон»: стартовые составы2
16:58
Бен Арфа хочет от ПСЖ 10 млн евро за разрыв контракта2
16:41
Бенатиа вступил в перепалку в Твиттере2
16:27
Бен Ми: «Мы отправляемся на „Олд Траффорд“ без страха»6
16:12
Мойес: «Нзонзи будет заинтересован в переходе в „Вест Хэм“»2
16:01
У «Ахмата» есть предложения по Швецу, но переговоры клуб не ведет1
15:51
Пеллегрино: «Вокруг ван Дейка ходит множество слухов, но мы должны дождаться января»0
 

«Амкар» поддерживает лимит на легионеров в заявке

сегодня, 12:18

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что он поддерживает лимит на легионеров в заявке.

На заседании исполкома РФС в понедельник было принято решение о том, что лимит на легионеров в ближайшие два года пересмотрен не будет. Спустя это время может быть рассмотрен переход на формат «7+18» или «8+17» в заявке.

«У нас каждый год по лимиту очень много планов и вопросов, но в итоге имеем то, что имеем. Я всегда выступаю за общую заявку по легионерам, а не тех, кто выходит на поле. А количество иностранцев может быть разное. От нас ничего не зависит, как примут решение, так и будем играть».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Григорян: «Не каждый сможет, как я, чувствовать себя уверенно и в РФПЛ, и в ФНЛ»
Сегодня, 18:34 1
Сафонов: «Потенциальный легионер должен быть на две головы сильнее нашего игрока»
Сегодня, 17:25 4
Непомнящий: «Когда „Спартак“ стал играть нестабильно, Промес пропал»
Сегодня, 15:38 18
Тукманов: «Мутко прячется за большое руководство, не хочет отвечать за свои действия»
Сегодня, 15:19 8
Тукманов: «У меня нет желания продолжать работу в „Торпедо“»
Сегодня, 15:05 6
Терентьев: «В „Зените“ нет деления на звездных и незвездных игроков»
Сегодня, 13:15 13
Обсудить
Все комментарии
bsww
bsww
сегодня в 16:35
Лучше поменяйте трактовку лимита. Чтобы нашими были не только те, что могут играть за сборную России, но и те, что в нашем чемпе 5 лет тусуются. Лимит можно и оставить 6 иностранцев + 5 наших (сезон 2018-19). А потом через сезон 5 легов + 6 наших (2020-21). Потом в новом сезоне последняя смена 4 иностранца + 7 наших (2021/22).
ТО есть любой иностранец, что играет у нас 5 лет, больше не является иностранцем, даже если заигран за другую сборную
alexamit
alexamit
сегодня в 13:03
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ САЙТА!!!ВАМ,ЧТО,ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО,МЕНЯЯ СТАРЫЙ ФОРМАТ НА НОВЫЙ?ДУРДОМ!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:42
"Амкару" сейчас свои штаны поддерживать надо, а не тот или иной подход к лимиту.
verek
verek
сегодня в 12:40
Лимит взвинтил ЗП российских игроков, соответственно амкару приходится платить им ЗП больше чем они того заслуживают, при этом Амкар нищеброд.. да... после таких заявлений я не сомневаюсь, что этот клуб обречен
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:24
У Амкара и на своих денег нет, не то что на легионеров, разве что таджиков завезти. Естественно им нужен лимит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100