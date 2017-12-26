«Амкар» поддерживает лимит на легионеров в заявке

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что он поддерживает лимит на легионеров в заявке.

На заседании исполкома РФС в понедельник было принято решение о том, что лимит на легионеров в ближайшие два года пересмотрен не будет. Спустя это время может быть рассмотрен переход на формат «7+18» или «8+17» в заявке.

«У нас каждый год по лимиту очень много планов и вопросов, но в итоге имеем то, что имеем. Я всегда выступаю за общую заявку по легионерам, а не тех, кто выходит на поле. А количество иностранцев может быть разное. От нас ничего не зависит, как примут решение, так и будем играть».