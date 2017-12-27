Тихонов назвал матч года для «Крыльев Советов» и лучшего игрока команды в 2017-м

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в эфире клубной радиопрограммы «Крылья Губернии» вспомнил самые памятные события уходящего года для самарской команды:

«Со знаком минус в уходящем году запомнились наши необязательные потери очков и матчи, в которых мы выглядели не очень хорошо. Ну а позитив нам и всем болельщикам, конечно же, принесли кубковые победы. Мы обыграли „Локомотив“ – одну из лучших команд РФПЛ, на выезде выиграли у казанского „Рубина“. В этих матчах наша команда показала, что может достойно играть с сильными соперниками уровня Премьер-Лиги.

В Самаре болельщики понимают и любят футбол. Они хотят видеть как результат, так и хорошую игру команды. И мы хотим играть в красивый футбол и добиваться хорошего результата. Напомню, что летом у нас на контрактах было всего 11 игроков. Сложно за короткий период времени собрать команду, игра которой будет всех устраивать. Сейчас нам нужно хорошо поработать на сборах и весной выполнить ту задачу, которая перед нами стоит. Хочу пожелать нашим болельщикам терпения. Все будет хорошо. Болельщики должны верить в команду и не отворачиваться от нее.

Лучший гол, матч и футболист года „Крыльев“ в этом году? Хочется отметить третий гол „Локомотиву“ в Кубке России. Вся комбинация получилась неплохой. Матч года – тоже с „Локомотивом“. Ну а игрок года – Сергей Корниленко. Он заслужил это своей игрой. Забил много голов и принес „Крыльям“ много набранных очков».