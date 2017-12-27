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Бузникин: «Манчини ещё не нашел ключики ко многим игрокам, и неизвестно, найдёт ли»

сегодня, 08:32

Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин назвал главную, на его взгляд, причину не самых удачных выступлений «Зенита» в текущем сезоне:

«Я считаю, что „Зенит“ по-прежнему претендует на „золото“.

Что касается аргентинцев, то Маммана - это игрок скорее созидательного плана, нежели оборонительного. Такие игроки „Зениту“ нужны, потому что команда старается играть первым номером. Когда надо играть на большом пространстве, высоко, на первый план выходят индивидуальные способности футболиста. Умение читать игру, созидать, работать с мячом.

Паредес плохо отбирает мяч, отсюда его карточки. Это тоже созидательный игрок, умеющий сделать передачу, в том числе и последнюю. Способен хорошо пробить по воротам, завершить комбинацию. Об этом свидетельствуют его забитые мячи. В оборонительном плане он похуже.

У Ригони есть сильные качества: дриблинг, скорость и удар. Но как его использовать грамотно, фланговый ли он игрок - Манчини еще не придумал. Не понимает, как его использовать. Манчини еще не нашел ключики ко многим игрокам, и неизвестно, найдет ли. Бросается в глаза, что итальянский специалист еще не определился с оптимальным составом, он все ищет и ищет сочетания. Поэтому и „Зенит“ далек от своей оптимальной игры - для этого нужно стабилизировать состав. Такая поставленная игра есть у „Локомотива“ и ЦСКА, например. Там все ясно и разложено по полочкам. „Зенит“ до этого еще не добрался».

«С жиру бесятся!» Мнение ветеранов «Зенита» о команде

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Против ЦСКА
сегодня в 13:44
Против ЦСКА:
Конечно есть, это Акинфеев. Его слушаются даже Березуцкие и Игнашевич. А говорит он им такие слова, какие может сказать только самец. Есть еще один кандидат на доминирование - Вернблум.
Вернлум однозначно му..................А в целом такой расклад верный.
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил kolpankolpan
сегодня в 12:48
kolpankolpan:
А в ЦСКа есть доминантный самец?
Конечно есть, это Акинфеев.
Его слушаются даже Березуцкие и Игнашевич.
А говорит он им такие слова, какие может сказать только самец.
Есть еще один кандидат на доминирование - Вернблум.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:39
Раньше говорили, что он нашел ключ к Кокорину.
Эту дверь в начале сезона, видимо, сквозняком открыло.
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 12:29
Ключик-то есть, но он ненавистный Манчини бразилец и играет в Китае. ;)
Klasse
Klasse
сегодня в 12:29
манчина прилетает в петербург раз в 10 дней ради матчей на баклан-орене, всё остальное время живя в майями. о каких ключиках речь?)))
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 11:53
Пока в команде присутствует такой персонаж как игрочишка - о чемпионстве можно и не мечтать. Поверьте, мы, болельщики Спартака об этом знаем не по наслышке!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Против ЦСКА
сегодня в 11:52
Против ЦСКА:
Когда Дзюбу назначили капитаном, была хоть видимость наличия вожака в команде. Сейчас нет даже этой видимости, а Манчини не способен создать коллектив и руководить им. Он достаточно слабый менеджер, который сам знает тактические схемы, но внедрить их не может.
А в ЦСКа есть доминантный самец?
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 10:32
...ЦСКА и Зенит , два антипода ...
...у одного нехватка игроков , но играет , а второй имеет переизбыток , а игры нет...
...это показатель уровня тренеров...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:25
Когда Дзюбу назначили капитаном, была хоть видимость наличия вожака в команде.
Сейчас нет даже этой видимости, а Манчини не способен создать коллектив и руководить им.
Он достаточно слабый менеджер, который сам знает тактические схемы, но внедрить их не может.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 10:09
он думал, что наш чемп легко возьмет. без ключиков.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:07
Манчини не нашел ключи к игрокам.
Мало того, он просто не представляет, что делать раньше.
К сожалению, в "Зените" совсем нет игрока-лидера, каждый сам по себе.
Казанский
Казанский
сегодня в 10:02
Песня Манчини
AmG1991
AmG1991
сегодня в 09:58
Искал ключи,а нашел деньги...и про ключи забыл,да и черт с ними)
Казанский
Казанский ответил starche
сегодня в 09:55
starche:
Он их и не ищет.
Что с Габриэлочкой-красивой девочкой?Что Губерниев говорит?))
starche
starche
сегодня в 09:48
Он их и не ищет.
Colonist
Colonist
сегодня в 09:30
Интересно, куда это он игрокам ключики вставляет?:)
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 09:22
Молло всю связку ключиков унёс
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