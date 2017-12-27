Бузникин: «Манчини ещё не нашел ключики ко многим игрокам, и неизвестно, найдёт ли»

Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин назвал главную, на его взгляд, причину не самых удачных выступлений «Зенита» в текущем сезоне:

«Я считаю, что „Зенит“ по-прежнему претендует на „золото“.

Что касается аргентинцев, то Маммана - это игрок скорее созидательного плана, нежели оборонительного. Такие игроки „Зениту“ нужны, потому что команда старается играть первым номером. Когда надо играть на большом пространстве, высоко, на первый план выходят индивидуальные способности футболиста. Умение читать игру, созидать, работать с мячом.

Паредес плохо отбирает мяч, отсюда его карточки. Это тоже созидательный игрок, умеющий сделать передачу, в том числе и последнюю. Способен хорошо пробить по воротам, завершить комбинацию. Об этом свидетельствуют его забитые мячи. В оборонительном плане он похуже.

У Ригони есть сильные качества: дриблинг, скорость и удар. Но как его использовать грамотно, фланговый ли он игрок - Манчини еще не придумал. Не понимает, как его использовать. Манчини еще не нашел ключики ко многим игрокам, и неизвестно, найдет ли. Бросается в глаза, что итальянский специалист еще не определился с оптимальным составом, он все ищет и ищет сочетания. Поэтому и „Зенит“ далек от своей оптимальной игры - для этого нужно стабилизировать состав. Такая поставленная игра есть у „Локомотива“ и ЦСКА, например. Там все ясно и разложено по полочкам. „Зенит“ до этого еще не добрался».

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