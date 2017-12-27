Мостовой: «Я был одним из немногих, кто говорил, что не стоит заранее короновать „Зенит“»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, почему «Зенит» стал часто терять очки в чемпионате России:

«Когда только пришёл Манчини, стало понятно, что много средств будет потрачено на приобретение игроков, которые будут покупаться для Манчини и под Манчини. Другое дело, что мы многого не знали о тех футболистах, которые были куплены. Может, только о Паредесе слышали, который был запасным игроком в „Роме“. Но по тому, как начал чемпионат „Зенит“, все стали говорить, что чемпион известен однозначно заранее. Количество покупок было большим, но тогда мы лишь догадывались об их качестве. Я как раз в ту пору был одним из немногих, кто говорил, что не стоит заранее отдавать „Зениту“ пальму первенства.

Прежде всего я связывал свои сомнения со „Спартаком“: говорил, что когда команда восстановится, наберёт форму, то по качеству, по мастерству игроков она должна быть наверху. Так же как и „Зенит“, „Локомотив“ и „Краснодар“. При одной оговорке: если нет внутренних околофутбольных проблем. Как выяснилось позже, Манчини столкнулся со слишком большим количеством игроков, а это не всегда хорошо.

Я говорил раньше, тура после 15-го, что недостаток игроков – это плохо, но и перебор – проблема. Это то, с чем столкнулся Манчини. Поначалу тренер „Зенита“ определил восемь-девять человек, но потом стало заметно, что он начал шарахаться. То одного ставит, то второму даёт паузу. Манчини подумал, что таким образом будет добиваться побед легко. Оказалось же всё наоборот».

Отметим, что в середине октября Мостовой выразил мнение, что «Спартак» вряд ли сможет стать чемпионом в нынешнем сезоне, так как «Зенит» оторвался слишком далеко.