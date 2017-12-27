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Мостовой: «Я был одним из немногих, кто говорил, что не стоит заранее короновать „Зенит“»

сегодня, 07:42

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, почему «Зенит» стал часто терять очки в чемпионате России:

«Когда только пришёл Манчини, стало понятно, что много средств будет потрачено на приобретение игроков, которые будут покупаться для Манчини и под Манчини. Другое дело, что мы многого не знали о тех футболистах, которые были куплены. Может, только о Паредесе слышали, который был запасным игроком в „Роме“. Но по тому, как начал чемпионат „Зенит“, все стали говорить, что чемпион известен однозначно заранее. Количество покупок было большим, но тогда мы лишь догадывались об их качестве. Я как раз в ту пору был одним из немногих, кто говорил, что не стоит заранее отдавать „Зениту“ пальму первенства.

Прежде всего я связывал свои сомнения со „Спартаком“: говорил, что когда команда восстановится, наберёт форму, то по качеству, по мастерству игроков она должна быть наверху. Так же как и „Зенит“, „Локомотив“ и „Краснодар“. При одной оговорке: если нет внутренних околофутбольных проблем. Как выяснилось позже, Манчини столкнулся со слишком большим количеством игроков, а это не всегда хорошо.

Я говорил раньше, тура после 15-го, что недостаток игроков – это плохо, но и перебор – проблема. Это то, с чем столкнулся Манчини. Поначалу тренер „Зенита“ определил восемь-девять человек, но потом стало заметно, что он начал шарахаться. То одного ставит, то второму даёт паузу. Манчини подумал, что таким образом будет добиваться побед легко. Оказалось же всё наоборот».

Отметим, что в середине октября Мостовой выразил мнение, что «Спартак» вряд ли сможет стать чемпионом в нынешнем сезоне, так как «Зенит» оторвался слишком далеко.

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Все комментарии
protest70
protest70
сегодня в 13:07
Кремень.
CTAPbIU
CTAPbIU
сегодня в 12:22
Игрокам постоянная практика нужна, а когда 50 человек, как их наиграешь и всем место в составе дашь? И на тренировке попробуй за каждым уследи... Можно новый чемпионат зенита делать и в плей-офф игроков в основу набирать...
kastites
kastites
сегодня в 12:14
Балтун
zyxel410
zyxel410 ответил AmG1991
сегодня в 10:53
AmG1991:
Да болельщики зенита сами уже медали понавешали на команду.А когда у Спартака выиграли,так у них вообще экстаз был)
Вы помоему один из немногих болельщиков Спартака, кто не орал в сентябре-октябре что чемпион определен/назначен.
P.S. прошу прощения, случайно нажал на жалобу, новое оформление какое-то непривычно-унылое, ткнул не туда.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:31
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 10:20
    ...не говори ГОП ...мудрость народная однако...
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:07
    Все видит,пусть скажет кто станет чемпионом?
    AmG1991
    AmG1991
    сегодня в 09:51
    Да болельщики зенита сами уже медали понавешали на команду.А когда у Спартака выиграли,так у них вообще экстаз был)
    eugen-han
    eugen-han
    сегодня в 08:56
    и я говорил,и тем более,что называл причину в в лице манчини,а без него можно было бы смело в числе тех короновал досрочно зенит,ведь потенциал не хилый и ресурс жирный,но не повезло с руководством....от фурса ждать что-то хорошее не стоит.
    leopit
    leopit
    сегодня в 07:57
    Всё знал спартач-провидец.......
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