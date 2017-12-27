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Гаджиев: «Кокорина не просят быть Месси, но он может быть игроком европейского уровня»

сегодня, 08:50

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев надеется, что нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин станет более требовательным к себе:

«Если говорить о требованиях, которые в адрес Кокорина можно выдвинуть, надо в первую очередь говорить о том, что он не реализует свой потенциал на 100 процентов. Дело в том, что это же такая штука, она не складывается только из сегодняшнего дня. Я помню Кокорина, когда он только начинал в „Динамо“. Уже тогда понятно было, что это футболист с очень большими способностями, талантливый игрок. Но он за эти годы и подтверждал это не единожды, но в то же время он и не единожды говорил о том, что ему то пофиг, это пофиг и так далее. То есть Кокорин не совсем бережно относился к своим способностям. Можно сказать, что это его личное дело: „Как хочу, так свои возможности и транжирю“.

Наверное, в этом есть какая-то логика. Но нам бы всем, болельщикам и специалистам, хотелось бы, чтобы в сборной игрок проявлял себя на уровне своих способностей. Никто не говорит, что Кокорин должен играть так, как играет Месси, условно говоря. Но способностей у Кокорина вполне хватает, чтобы быть на уровне европейских стандартов, футболистов европейского уровня. Нам бы этого хотелось. Вот это самая главная претензия. Надо, чтобы в нашей сборной играли футболисты на пределе своих возможностей, чтобы отдавались делу. Нашему российскому футболу нужны такие результаты от каждого игрока и от команды в целом».

Напомним, недавно Кокорин вновь разозлил общественность, отметившись на свадьбе Алана Чочиева стрельбой из пистолета.

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Все комментарии
el barsa
el barsa
сегодня в 16:44
новый сайт реально г............
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 15:35
Моя Месси даже знать не знает кто такая Какорин и никогда не узнает, потому что ему лузеры не интересны, он и кто такой Роналду то вспоминает с трудом, потому что не запоминает аутсайдеров
elvira020473
elvira020473
сегодня в 15:12
похоже надо уходить с сайта
амурец
амурец
сегодня в 13:53
не не надо ему быть Месси своих балластов в сборной хватает
котлина брат
котлина брат
сегодня в 13:53
Если бы мог, уже бы стал
d_fincher
d_fincher
сегодня в 13:46
    AdamsonM
    AdamsonM
    сегодня в 12:46
    Баклан он, а не месси
    fanKS
    fanKS
    сегодня в 12:38
    Кокорин в этой компании пока очень хорош! Откуда столько критики?!
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 12:33
    Кокорина вообще никто ни о чем не просит.
    Его жизнь, пусть и распоряжается ей, как сам того хочет.
    Dude-MU
    Dude-MU
    сегодня в 11:50
    Что за произвол))Просто накакали на людей и их мнение!!!Где старый сайт и возможность выбора
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
    сегодня в 11:46
    А чего все кричат верните старый сайт? Я не был примерно год, сайт за время моего отсутствия не изменился...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:42
    ОБЕЗЬЯНИЧАТЬ ЕМУ МЕНЬШЕ НАДО, МУЖИК ВСЕ ТАКИ А НЕ ДЕВКА. ГОДЫ БЫСТРО ПРОЛЕТЯТ И ЧТО ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ О КОКОРИНУ??? КАК ОН ИЗОБРАЖАЯ УСЫ И ПЕЛ ГИМН ПОСЛЕ СВОЕЙ ПРОВАЛЕННОЙ ИГРЫ НА ЧЕ.....
    Egorium
    Egorium
    сегодня в 11:29
    ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!!!!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:14
    "Может"...

    Не может когда хочет...)
    Barcamilan
    Barcamilan
    сегодня в 11:11
    верните старый соккер
    cpartak60
    cpartak60
    сегодня в 10:54
    не будет он лучше того что он есть сейчас!
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 10:33
    Баклан он обычный
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:25
    Кокорин хочет быть Ворошиловским стрелком
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 10:16
    От Кокорина слишком долго чего-то ждут и продолжают говорить о его "таланте".
    К сожалению,он эти разговоры принимает за чистую монету, критично к себе не относится.
    Мне кажется, что пора на него махнуть рукой - если сам не одумается,то и черт с ним.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 10:03
    Даже эти обычные слова не пойдут на пользу Кокорину.
    Не факт, что после зимнего перерыва он сможет играть, как в начале сезона.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 10:02
    Бабла много получает.
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 09:54
    Хоть бы народ на сайте опросили о качестве и удобстве нового сайта или оставили вкладку с возможностью пользоваться более удобным и привычным интерфейсом. У нас же всё для людей!!!
    Andrey113190
    Andrey113190
    сегодня в 09:48
    Ни Х... этот зажравшийся долбоящер не может
    почти 27 лет, а он все в перспективных ходят, все чего-то ждут от него...
    шампанским поливаться, да из пистолета палить - это у него лучше получается
    FILL3287
    FILL3287
    сегодня в 09:33
    Верните старый сайт админы,реально что зря!!
    самуил кац
    самуил кац ответил ДАША Д
    сегодня в 09:13
    ДАША Д:
    Если бы в детство не впадал был бы реально игроком европейского уровня.
    Да, обучен очень хорошо + талант.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 09:07
    Если бы в детство не впадал был бы реально игроком европейского уровня.
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 09:05
    Вообще не удобный этот новый вариант сайта.
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