Тимощук: «„Зениту“ очень важно выиграть чемпионат. Для этого будет сделано всё»

Ассистент главного тренера «Зенита», бывший капитан клуба Анатолий Тимощук в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу борьбы петербургской команды за титул чемпиона России:

«Главное – набрать максимум очков в заключительной части сезона. Поэтому, думаю, будем обсуждать с тренерами сокращение ротации и отказ от экспериментов с тактическими схемами. Все понимают, насколько важно выиграть чемпионат. Для этого будет сделано всё.

Предыдущие годы показали, что отыгрывался и не такой отрыв, какой сейчас есть у „Локомотива“. Отрыв составляет 8 очков, и мы понимаем, что нужно выиграть оставшиеся 10 матчей. Только надо выиграть не на словах, а на деле. Мы не раз видели такие победные серии, как сейчас у „Манчестер Сити“ в Англии. Каждый из ребят должен понимать, насколько сложным будет этот игровой отрезок. Будем к этому готовы. Каждый восстановится, и, думаю, всё должно быть хорошо. Даст бог – вернём те позиции, на которых находились».

Тимощук также выразил надежду, что опорный полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер сможет вырасти в высококлассного футболиста и превзойти экс-капитана сине-бело-голубых.