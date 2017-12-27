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Тимощук: «„Зениту“ очень важно выиграть чемпионат. Для этого будет сделано всё»

сегодня, 07:15

Ассистент главного тренера «Зенита», бывший капитан клуба Анатолий Тимощук в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу борьбы петербургской команды за титул чемпиона России:

«Главное – набрать максимум очков в заключительной части сезона. Поэтому, думаю, будем обсуждать с тренерами сокращение ротации и отказ от экспериментов с тактическими схемами. Все понимают, насколько важно выиграть чемпионат. Для этого будет сделано всё. 

Предыдущие годы показали, что отыгрывался и не такой отрыв, какой сейчас есть у „Локомотива“. Отрыв составляет 8 очков, и мы понимаем, что нужно выиграть оставшиеся 10 матчей. Только надо выиграть не на словах, а на деле. Мы не раз видели такие победные серии, как сейчас у „Манчестер Сити“ в Англии. Каждый из ребят должен понимать, насколько сложным будет этот игровой отрезок. Будем к этому готовы. Каждый восстановится, и, думаю, всё должно быть хорошо. Даст бог – вернём те позиции, на которых находились».

Тимощук также выразил надежду, что опорный полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер сможет вырасти в высококлассного футболиста и превзойти экс-капитана сине-бело-голубых.

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Все комментарии
kts
kts
сегодня в 13:32
Для этого будет сделано всё. Особенно судьями, как обычно.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 12:01
Я чего то не понял - Манчини увольняют? Без этого шага не стать Зениту чемпионом)
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 11:46
Никакого бабла опять не пожалеют
pachkevi4
pachkevi4
сегодня в 10:54
вопрос манчини.В чем сила брат? в деньгах вся сила, брат.
вот много у тебя денег и что ты сделаешь?
куплю всех...
Морозовский
Морозовский ответил Остапчук 67
сегодня в 10:49
Остапчук 67:
Тимощук: «„Зениту“ очень важно выиграть чемпионат. Для этого будет сделано ВСЁ» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вторая часть заголовка звучит зловеще. Сразу вспоминается легендарный матч "Зенит" - "Урал". Неужели такое снова возможно, что они еще могут придумать?
Толька пирожки газпрёмоаские судьям раздаёт и всё у "Зенита" получится! Пригрели хохла.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:40
Тимощук:
«„Зениту“ очень важно выиграть чемпионат. Для этого будет сделано ВСЁ»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторая часть заголовка звучит зловеще.
Сразу вспоминается легендарный матч "Зенит" - "Урал".
Неужели такое снова возможно, что они еще могут придумать?
AmG1991
AmG1991
сегодня в 09:56
Миллер в период перерыва чемпионата всех судей объедет с чемоданчиками и посетит 10 команд с благотворительной акцией)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:35
Надеюсь Манчини сможет
VIPded
VIPded
сегодня в 08:40
Ну всё, судьи побежали новые чемоданы покупать...)))
Аденн
Аденн
сегодня в 07:17
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