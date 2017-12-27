Стогниенко: «Для Лиги чемпионов „Зениту“ укрепление нужно, но ведь клуб там не играет»

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко не считает, что состав «Зенита» нуждается в усилении для борьбы за чемпионство:

«Мне кажется, что любое приглашение сильного европейского футболиста вызовет колоссальные траты. К тому же у нас многие игроки даже сильные не прогрессируют, а скорее наоборот. На мой взгляд, в „Зените“ сильный состав на сегодня и вполне достаточно вариантов. Если Манчини считает иначе, пусть решает этот вопрос с руководством. Я согласен, что для Лиги чемпионов некоторые позиции требуют укрепления, но „Зенит“ ведь там не играет. Для команды же, которая выступает в чемпионате России и в Лиге Европы, считаю, у „Зенита“ добротный состав, вполне сильный для того, чтобы бороться за чемпионский титул и выход в полуфинал еврокубка.

Если вынести за скобки „Локомотив“ и сравнить шансы „Зенита“ и „Спартака“ на чемпионство, то не будь сейчас зимней паузы, я бы сказал, что у „Спартака“ они предпочтительней. Команда на ходу, эмоциональная. „Спартак“ способен добавлять и набирать очки. Но впереди более двух месяцев без футбола в чемпионате, так что сейчас на эту тему рассуждать очень сложно. Во-первых, могут произойти изменения в составах. Во-вторых, многое начнется заново».