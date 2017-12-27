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Стогниенко: «Для Лиги чемпионов „Зениту“ укрепление нужно, но ведь клуб там не играет»

сегодня, 09:24

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко не считает, что состав «Зенита» нуждается в усилении для борьбы за чемпионство:

«Мне кажется, что любое приглашение сильного европейского футболиста вызовет колоссальные траты. К тому же у нас многие игроки даже сильные не прогрессируют, а скорее наоборот. На мой взгляд, в „Зените“ сильный состав на сегодня и вполне достаточно вариантов. Если Манчини считает иначе, пусть решает этот вопрос с руководством. Я согласен, что для Лиги чемпионов некоторые позиции требуют укрепления, но „Зенит“ ведь там не играет. Для команды же, которая выступает в чемпионате России и в Лиге Европы, считаю, у „Зенита“ добротный состав, вполне сильный для того, чтобы бороться за чемпионский титул и выход в полуфинал еврокубка. 

Если вынести за скобки „Локомотив“ и сравнить шансы „Зенита“ и „Спартака“ на чемпионство, то не будь сейчас зимней паузы, я бы сказал, что у „Спартака“ они предпочтительней. Команда на ходу, эмоциональная. „Спартак“ способен добавлять и набирать очки. Но впереди более двух месяцев без футбола в чемпионате, так что сейчас на эту тему рассуждать очень сложно. Во-первых, могут произойти изменения в составах. Во-вторых, многое начнется заново». 

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Все комментарии
Аденн
Аденн
сегодня в 18:20
и не будет там играть, но усиление надо. там уже новая партия аргентосов нарисовалась. бу-га-га
tuborg6767
tuborg6767
сегодня в 17:18
А когда нормальный облик сайта обратно вернётся???
морозз
морозз ответил Lazurny
сегодня в 17:03
Lazurny:
Если говорить без троллинга, как можно спартачам говорить, что не стыдно проигрывать 7-0 и чего они ждут от команды, которая в течение почти 60 лет в еврокубках только позорила страну.
Зачем ты мне отвечаешь, здесь столько твоих друзей троллей...с ними веди беседу?
vka1970
vka1970 ответил Egorium
сегодня в 16:27
Egorium:
Исходя из логики Стогниенко, зачем спартаку ЛЧ, если он там не играет, он там только позорится.
Интересная у тебя логика.
Спартак ЦСКа слил в отхожее место, а виноват Зенит.
Упс.
Egorium
Egorium
сегодня в 15:45
Исходя из логики Стогниенко, зачем спартаку ЛЧ, если он там не играет, он там только позорится.
Lazurny
Lazurny ответил Остапчук 67
сегодня в 15:43
Остапчук 67:
В Лиге чемпионов играют в футбол, к "Зениту" это не относится - его нужно вынести за скобки.
В ЛЧ игрют в футбол, а не в поддавашки.
Lazurny
Lazurny ответил морозз
сегодня в 15:40
морозз:
Если говорить серьёзно и без троллинга, то я понимаю болел Зенита...их эйфорию и ожидание чемпионства, после такой мощной селекции и прихода в команду европейского топ тренера! Для этого как бы всё есть...два равноценных состава для игры на трёх фронтах, великолепный стадион и инфраструктура, тренер под которого покупают футболистов! Вопрос в том чего не хватает команде и здесь мы с изумлением понимаем что два состава это перебор и футболисты просто тупо зарабатывают не проявляя желания биться за основу! Нет лидера который поведёт команду к победам, футболисты раздроблены по фракциям, Русские усилиями Манчини находятся в загоне и только лимит ещё как то сдерживает тренера от более жёстких мер по отношению к ним.
Если говорить без троллинга, как можно спартачам говорить, что не стыдно проигрывать 7-0 и чего они ждут от команды, которая в течение почти 60 лет в еврокубках только позорила страну.
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 15:34
Верните старый сайт ..Верните старый сайт ...Верните старый сайт ...Верните старый сайт ....Верните старый сайт
морозз
морозз
сегодня в 14:39
Если говорить серьёзно и без троллинга, то я понимаю болел Зенита...их эйфорию и ожидание чемпионства, после такой мощной селекции и прихода в команду европейского топ тренера! Для этого как бы всё есть...два равноценных состава для игры на трёх фронтах, великолепный стадион и инфраструктура, тренер под которого покупают футболистов!
Вопрос в том чего не хватает команде и здесь мы с изумлением понимаем что два состава это перебор и футболисты просто тупо зарабатывают не проявляя желания биться за основу! Нет лидера который поведёт команду к победам, футболисты раздроблены по фракциям, Русские усилиями Манчини находятся в загоне и только лимит ещё как то сдерживает тренера от более жёстких мер по отношению к ним.
nikolah
nikolah ответил Бутсы
сегодня в 13:59
Бутсы:
Прям как вы без нас.
мне лично все равно ))
nikolah
nikolah ответил Мельгарехо
сегодня в 13:58
Мельгарехо:
логика руководства зенита понятна, дабы избежать позора в ЛЧ, туда лучше не выходить.
пусть играют спартачи, и "прославляют" Рос футбол
nikolah
nikolah
сегодня в 13:58
￼ d_fincher сегодня в 14:45
Хм... как тонко подмечено. Клуб, который стоит как лигочемпионский - второй год подряд играет в Лиге Европы. И при всем этом еще и хвалится своими блестящими победами над клубами, о которых никто просто не слышал.Воистину Зенит - позор российского футбола.


главный философ вылез,почему я тебя после 5-1 и 7-0 не помню???
d_fincher
d_fincher
сегодня в 13:45
    kts
    kts
    сегодня в 13:28
    Две скамейки Зениту мало. Надо усиливаться.
    Бутсы
    Бутсы ответил parallels
    сегодня в 13:16
    parallels:
    Miaf у нас тут, вообще-то, бойкот из-за нового сайта. никаких комментов. ни про зенит, ни про спартак - в том числе.
    А я думаю что так пусто. Обычно на таких ветвях уже под 200 постов набирается. То ли Великолепный со школы не пришёл, или ещё что. А у них оказывается байкот.
    Бутсы
    Бутсы ответил nikolah
    сегодня в 13:14
    nikolah:
    та забей,для казанского это невозможно,ни одного дня без нас не проживет))
    Прям как вы без нас.
    Лоурайдер
    Лоурайдер
    сегодня в 12:58
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 12:57
      Стогниенко, а кто играет в Л/Ч?
      Jum13
      Jum13 ответил Мельгарехо
      сегодня в 12:37
      Мельгарехо:
      логика руководства зенита понятна, дабы избежать позора в ЛЧ, туда лучше не выходить.
        Мельгарехо
        Мельгарехо
        сегодня в 12:31
        логика руководства зенита понятна, дабы избежать позора в ЛЧ, туда лучше не выходить.
        hfcrfn
        hfcrfn
        сегодня в 12:28
        А кстати, во бомба будет, если весной Локомотив оступится и Зенит выиграет чемпионат.
        Реакцию болельщиков страны предугадть даже трудно.
        FILL3286
        FILL3286
        сегодня в 12:25
          Морозовский
          Морозовский ответил Казанский
          сегодня в 12:13
          Казанский:
          Зениту для полуфинала ЛЕ и чемпионства в РФПЛ надо еще пяток агров прикупить и по клубам российским пошерстить,хотя футболист в здравом уме и твердой памяти в Питер не поедет..
          Поедут! Вон, Ванёк Новосельцев там уже себя навсегда обеспечил!
          Морозовский
          Морозовский
          сегодня в 12:10
          Через два года "Зенит" выиграет Лигу Чемпионов"! Тема закрыта! Ставьте мне плюс ки!
          Сергеевич вернулся 1
          Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
          сегодня в 12:01
          Казанский:
          Зениту для полуфинала ЛЕ и чемпионства в РФПЛ надо еще пяток агров прикупить и по клубам российским пошерстить,хотя футболист в здравом уме и твердой памяти в Питер не поедет..
          привет Коля). Пошёл он вдоль по питерской этот сайт))
          Efimych
          Efimych
          сегодня в 11:52
            Jum13
            Jum13 ответил Мясье
            сегодня в 11:36
            Мясье:
            ...« Воевать не числом, а умением» - Александр Васильевич Суворов.... ...откуда это может знать итальяшка...
            Ну так банер вывесите - глядишь Каррера прочитает
            mihaluch
            mihaluch
            сегодня в 11:23
              Мясье
              Мясье
              сегодня в 11:21
              ...« Воевать не числом, а умением» - Александр Васильевич Суворов....
              ...откуда это может знать итальяшка...
              pachkevi4
              pachkevi4
              сегодня в 10:51
              вопрос манчини.В чем сила брат? в деньгах вся сила, брат.
              вот много у тебя денег и что ты сделаешь?
              куплю всех...
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