Игрокам сборной России заплатят почти 2 млрд рублей за победу на ЧМ-2018

Футболистам сборной России за успешное выступление на чемпионате мира-2018 пообещали щедрые премиальные. Если же россияне победят на турнире, игрокам заплатят почти 2 млрд рублей, сообщает источник.

Выход в финал принесет подопечным Станислава Черчесова 1,2 млрд рублей. Вылет на стадии 1/8 финала позволит футболистам заработать 300 млн рублей, а в случае невыхода сборной из группы никакой премии не будет.

Интересно, что в бюджет на 2018 год эти средства заложены не были. Если сборникам удастся выйти из своего квартета, бюджет придется переписывать по ходу сезона.

Ранее мы сообщали о том, что победа сборной Германии на ЧМ-2018 принесет игрокам по 350 тысяч евро.