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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Игрокам сборной России заплатят почти 2 млрд рублей за победу на ЧМ-2018

сегодня, 13:05

Футболистам сборной России за успешное выступление на чемпионате мира-2018 пообещали щедрые премиальные. Если же россияне победят на турнире, игрокам заплатят почти 2 млрд рублей, сообщает источник.

Выход в финал принесет подопечным Станислава Черчесова 1,2 млрд рублей. Вылет на стадии 1/8 финала позволит футболистам заработать 300 млн рублей, а в случае невыхода сборной из группы никакой премии не будет.

Интересно, что в бюджет на 2018 год эти средства заложены не были. Если сборникам удастся выйти из своего квартета, бюджет придется переписывать по ходу сезона.

Ранее мы сообщали о том, что победа сборной Германии на ЧМ-2018 принесет игрокам по 350 тысяч евро.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:24
    KARE
    KARE
    сегодня в 18:22
    вы хоть такую галиматью не печатайте.
    Только если купить Кубок.
    denmig
    denmig
    сегодня в 17:59
    Да хоть по 10 миллиардов ! - они всё равно не выиграют!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 17:46
    Нашли что предложить, деньги! Им свои девать некуда! В санкционный список их и не выпускать за бугор жизнь прожигать! Вот это бы их настроило, хотя бы из группы выползти!
    Vlad Akimov
    Vlad Akimov
    сегодня в 17:26
    Чушиный сайт остался с таким же чушиным дизайном
    Поц
    Поц
    сегодня в 17:26
    Обещания могли бы быть пощедрее. По 2 млрд. $ каждому за победу на ЧМ. Тем более рисков ноль.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 17:21
    Для смеха пообещайте каждому по 100500 миллионов долларов, чтоб уже все счастливы были.
    Ерден
    Ерден
    сегодня в 17:14
    А можно эти деньги заранее выдать? Не сборной, а одному клубу, на трансферы...
    Gunslinger
    Gunslinger
    сегодня в 17:05
    Это сколько же денег получится в итоге сэкономить!!!!!! :)))
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 17:05
    Не заплатят а могли бы заплатить
    zenit advokaat
    zenit advokaat
    сегодня в 16:55
    за чей счет банкет
    albucid
    albucid
    сегодня в 16:30
    За победу на ЧМ можно хоть сто ярдов баксов обещать. Всё равно ничего платить не надо.
    Всем этим физкультурникам из общества "Трудовые Резервы" во главе с дублем пусто-пусто на ЧМ ничего не светит. Максимум они из группы выйдут, да и то вряд ли.
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил Жека Сорокин
    сегодня в 15:37
    Жека Сорокин:
    Но за выход из группы им заплатят 300 млн....Неплохо Карл, это считай по 10 мулом каждому за выход из не самой сильной группы....Мдэ, ни на того я учился всю жизнь, ох не на того. Мне за эти 10 мулов работать 15 лет....
    ты прав, но и при союзе футболеры ведущих клубов жили в шоколаде
    Жека Сорокин
    Жека Сорокин ответил Рагнарёк
    сегодня в 15:36
    Рагнарёк:
    Верните старый сайт!
    не знаю, что не делаю, все равно сижу на старом)) новый не включается, я счастливчик))
    alexxxi
    alexxxi
    сегодня в 15:35
    Это из области фантастики.
    Рагнарёк
    Рагнарёк
    сегодня в 15:35
    Верните старый сайт!
    амурец
    амурец
    сегодня в 15:32
    останутся без премии
    Зовите нас ЧЕМПИОН
    Зовите нас ЧЕМПИОН
    сегодня в 15:32
    Можно было и 20 лярдов прописать, а толку?
    Жека Сорокин
    Жека Сорокин
    сегодня в 15:29
    Но за выход из группы им заплатят 300 млн....Неплохо Карл, это считай по 10 мулом каждому за выход из не самой сильной группы....Мдэ, ни на того я учился всю жизнь, ох не на того. Мне за эти 10 мулов работать 15 лет....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:26
    Да хоть 200 лярдов пообещать можно!!! Все ж понимают , что - это ФАНТАСТИКА чистой воды.
    И надо , что б за провал футболисты государству штраф платили.....за позор вроде как.
    Жека Сорокин
    Жека Сорокин
    сегодня в 15:25
    Неймар и Ко в срочном порядке меняют гражданство на Российское...
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    сегодня в 15:21
    теперь понятно почему Голландия пролетела мимо чм

    Голландский вингер заявил, что после матчей он употребляет алкоголь. Промес добавил, что даже после этого он остается лучшим игроком.
    Efimych
    Efimych
    сегодня в 15:20
    буджет перисматривать ниабхадимасти ня будить
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    сегодня в 15:17
    смешно читать, ясно что выход из группы это предел нашей сборной
    alexamit
    alexamit ответил cska plus
    сегодня в 15:08
    cska plus:
    А нельзя, чтобы в случае невыхода футболисты во главе с черчесом заплатили в казну?
    Я думаю,что Кокорин не обеднеет.
    kilativ
    kilativ
    сегодня в 15:06
    нам Салах за бесплатно трёшку положит, и плакали денюшки наших ногомячистов))
    alexamit
    alexamit ответил kingoffam
    сегодня в 15:04
    kingoffam:
    А кто пообещал?Вообще ничем не рискуют.С таким же успехом могли пообещать закинуть их в соседнюю галактику.
    Браво!!!
    alexamit
    alexamit
    сегодня в 15:03
    Во-первых-они не выиграют,а во-вторых-рубля бы не дал!
    Aram Yagubyan
    Aram Yagubyan
    сегодня в 14:54
    Прочитав, подумал, что каждому по 2 муллиарда дадут и решил а не записаться ли в секцию. Пенальти криво пробить и я смогу
    LOpp
    LOpp ответил Спартач-болельщик
    сегодня в 14:41
    Спартач-болельщик:
    ...попробуй вот так зайти https://www.soccer0010.com/?new_design=1
    ок, спасибо!
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