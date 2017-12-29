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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Краснодар» готов принять предложение по Смолову от клуба АПЛ

сегодня, 12:26

«Краснодар» готов продать своего нападающего Федора Смолова в «Вест Хэм» за 11 млн фунтов, решение за самим футболистом. Об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

«На данный момент у „Краснодара“ есть одно конкретное предложение. Это „Вест Хэм“, все об этом знают. Сумма, которую „Вест Хэм“ предлагает за Смолова, равна 11 миллионам фунтов.

Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает, анализирует, выбирает – возможно, ему стоит еще на полгода остаться в „Краснодаре“».

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:33
пусть пробует
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 18:13
верните старый сайт
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:01
Если у Федора есть чувство собственного достоинства и он трезво оценивает собственные силы, то ему просто необходимо перебираться в Европу уже в это зимнее трансферное окно! Тем более он уже там играл, если вспоминать его карьеру в Фейеноорде. Надеюсь, он сделает правильный выбор)
Суеверный
Суеверный ответил DinamoMaxx
сегодня в 17:47
DinamoMaxx:
Верните старый сайт.
На сайте подсказали мне https://www.soccer0010.com/?new_design=0 Пользуюсь, пока без проблем.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:44
Вест Хэм - это трамплин для топ клуба, если Фёдор себя проявит в этом аутсайдере и станет там лидером. Так что надо сдрищивать сейчас и не терять пол года, а после ЧМ уже подписывать контракт с МЮ или Арсеналом.
Juve14
Juve14
сегодня в 17:41
Тут и думать не очем, надо собрать волю в кулак и переходить. Не надо боятся новых вызовов, понятно что присутсьвует волнение и страх перед переменами, пройдет
Суеверный
Суеверный
сегодня в 17:40
Федор конечно не узнает о моем скромном мнении. Но нужно играть ва-банк. Успех на ЧМ летом улучшит условия серьезно. Нужен только успех, какая "мелочь"....
Филипповых
Филипповых
сегодня в 17:33
Вест хэм для расийского топ игрока - потолок. Когда бросают утки про голофкина и арсинал - мне аж смешно.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 17:30
Таити, Таити..... нас и тут не плохо кормят. ))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:17
Чего там думать, не попробуешь не узнаешь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:10
Опыт Аршавина и Жиркова показывает, что в АПЛ российским игрокам делать нечего.ИМХО.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:07
Похоже Магнит хочет из Газпрома контрольный пакет акций поиметь.
radist_21
radist_21
сегодня в 17:06
Тут на чемпе новость,что Подберезкина отдают в аренду Рубину бесплатно с правом выкупа-вот это подарок болельщикам Кранодара к Новому году,а Рубину соболезную,такое бревно еще поискать нужно!
Vjazmitsch
Vjazmitsch
сегодня в 16:46
Краснодару надо его срочно продавать.После ЧМ он и бесплатно никому не нужен будет.Как,впрочем,и остальные игроки сборной.Поэтому,если продавать,то до начала ЧМ.
Крейсер
Крейсер ответил radist_21
сегодня в 16:38
radist_21:
Дзюба и Краснодар-понятия несовместимые!
Скоро увидим.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 16:27
Надо Феде пробовать а то потом поздно будет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:51
Если Смолов думает, значит не уверен в себе.
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 15:50
Не Дури Федя. Надо раньше было уходить. Пересидел как Промес в Спартаке.
Иван Желнов
Иван Желнов
сегодня в 15:45
А вот клуб апл не готов..
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 15:30
пусть переходит,в следующем году в чемпионшипе будет вместе с ВХ
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил GGGringOOO
сегодня в 15:22
Дзюбе больше подойдет кайрат
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 15:19
Для Апл нужны скоростные напы а федя не такой он завершаюший игрок ему бы в бундеслигу
ATG
ATG
сегодня в 15:07
Вот и разница на лицо. Мхитарян бегает в МЮ, Украинцы играют за МС и БД, а наш Федя тянет максимум на ВестХэм. Катастрофа с игроками...
cska plus
cska plus
сегодня в 14:46
Фёде желаю удачи везде, но как мне кажется, он заиграл бы в Италии, в АПЛ может не совсем получиться, в любом случае удачи ему.
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 14:42
не могу пользоваться больше этим сайтом! Разочарование года новая версия!!! Даже заходить не хочется
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 14:40
Стоит согласится, проверка качества, как-никак...))) Если что, возвратка гарантирована в один из ведущих клубов (Спартак вне зоны действия)...)))
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 14:39
тогда забудет про еврокубки совсем.
интересно какая должна быть мотивация у игрока ,чтобы перейти в клуб пусть из АПЛ и бороться за середину или выживание
Ника228
Ника228
сегодня в 14:33
соглашаться ему надо . а там глядишь на повышение в топ клуб пойдет, если хорошо играть будет. Федя , тебя сразу , просто так в челси не купять , сначала докажи свою силу в апл в вестхеме том же
Saang
Saang ответил GGGringOOO
сегодня в 14:28
GGGringOOO:
С одной стороны в АПЛ он будет на виду для серьёзных клубов. Но вот сам Вест Хэм. Там больше Дзюба подойдёт, игра силовая и прямолинейная
Смолов хорошо бегает - его можно поставить на острие атаки.
Saang
Saang ответил Крейсер
сегодня в 14:25
Крейсер:
Значит Дзюба всё ближе к аренде в Краснодар.
В Краснодарском Крае вроде с лесозаготовками все в порядке...
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