«Краснодар» готов принять предложение по Смолову от клуба АПЛ

«Краснодар» готов продать своего нападающего Федора Смолова в «Вест Хэм» за 11 млн фунтов, решение за самим футболистом. Об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

«На данный момент у „Краснодара“ есть одно конкретное предложение. Это „Вест Хэм“, все об этом знают. Сумма, которую „Вест Хэм“ предлагает за Смолова, равна 11 миллионам фунтов.

Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает, анализирует, выбирает – возможно, ему стоит еще на полгода остаться в „Краснодаре“».