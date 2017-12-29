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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Дмитрий Черышев: «Месяц назад Денисом интересовался „Зенит“»

сегодня, 10:54

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, рассказал, что у его сына были варианты продолжить карьеру в РФПЛ.

«Когда „Атлетико“ играл с „Рубином“, я приехал в мадридский отель, мы поговорили с Курбаном Бекиевичем, посмеялись. И он предложил: если есть возможность, то с удовольствием возьмет себе Дениса. Я спросил у сына: „Поедешь?“ Ответ: „Нет“. Все, тема закрыта.

Кстати, буквально месяц назад такой же интерес был от „Зенита“. Но и здесь до переговоров не дошло».

27-летний Черышев недавно восстановился после своей очередной травмы.

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Все комментарии
ragnik
ragnik
сегодня в 16:49
На хрен не нужен этот "божий одуванчик" Зениту.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:33
Я думаю Денис будет играть в Зените
Project Pandora
Project Pandora ответил zenit advokaat
сегодня в 16:15
zenit advokaat:
зачем нам хрусталь. неа нам хрусталь не нужна. что мы сервант?
Скорее пыльный комод
loko7
loko7
сегодня в 15:08
Как же он здорово начал в Валенсии, но травмы все испортили.
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 14:48
зачем нам хрусталь. неа нам хрусталь не нужна. что мы сервант?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:44
Никому он не нужен, а Бердыев так сказал для поддержания разговора.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:05
Бакланы как сороки всё хватают
ALIEV AA
ALIEV AA
сегодня в 13:32
Уже 27, а поиграл только полгода в Вильярреале и все. Еще максимум года 2-3 поиграет и то если травмы не будет
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 12:50
27 лет уже пора шнурки вытаскивать, вся карьера футбольная на лавке прошла.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 12:19
Папаша Черышева начинает от самопиара заболевать самолукавском.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 11:49
про таких игроков говорят, Хрустальный, очень подвержен травмам
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 11:34
Денису к сожалению здоровье не дает прогрессировать(
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 11:18
"Но и здесь до переговоров не дошло", но и здесь посмеялись, а потом трава кончилась и я пошел домой.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:57
В Спартак его. Правда там засилие африканской диаспоры, да и тест Глушакова может не пройти! Гыгыгыгыгы!
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