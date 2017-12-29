Дмитрий Черышев: «Месяц назад Денисом интересовался „Зенит“»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, рассказал, что у его сына были варианты продолжить карьеру в РФПЛ.

«Когда „Атлетико“ играл с „Рубином“, я приехал в мадридский отель, мы поговорили с Курбаном Бекиевичем, посмеялись. И он предложил: если есть возможность, то с удовольствием возьмет себе Дениса. Я спросил у сына: „Поедешь?“ Ответ: „Нет“. Все, тема закрыта.

Кстати, буквально месяц назад такой же интерес был от „Зенита“. Но и здесь до переговоров не дошло».

27-летний Черышев недавно восстановился после своей очередной травмы.