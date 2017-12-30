Мората: «Неправда, что я отказался переходить в „Тоттенхэм“, боясь конкуренции с Кейном»

Нападающий «Челси» Альваро Мората отрицает, что в свое время не решился на переход в «Тоттенхэм» из-за боязни конкуренции со стороны форварда «шпор» Харри Кейна. Об этом ранее заявил главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
«Нет, это не так. Я разговаривал с Маурисио, и он тогда сказал мне, что хочет видеть нас обоих в „Тоттенхэме“, но у меня не было шансов перейти в стан „шпор“.
Конечно, я бы хотел играть в одной команде с Кейном, это большой игрок, один из лучших нападающих в мире, но на момент моей беседы с Почеттино я не имел шансов покинуть „Реал“».
Но реально, остаётся мечтать только о том, что бы век Мораты в Челси был короток. Явно переплатили за человека, который только умеет что играть головой, падать и падать
Но реально, остаётся мечтать только о том, что бы век Мораты в Челси был короток. Явно переплатили за человека, который только умеет что играть головой, падать и падать
PS плюс еще Мората ныряет от легких касаний, школа аквалангистов мадрида сразу видна.
PS плюс еще Мората ныряет от легких касаний, школа аквалангистов мадрида сразу видна.
Мората для своего первого сезона не плохо играет. Но по моему он до сих пор не совсем понял куда попал, надо бросать привычку падать от лёгких касаний и смотреть на судью, больше борьбы. И конечно...научиться реализовывать свои моменты играя ногами.
Мората для своего первого сезона не плохо играет. Но по моему он до сих пор не совсем понял куда попал, надо бросать привычку падать от лёгких касаний и смотреть на судью, больше борьбы. И конечно...научиться реализовывать свои моменты играя ногами.
Единственное что может Мората, это забить головой, а забить ногами, обвести 1в1 защитника, убежать в контр-атаку, выдать обостряющих мяч, он не может.
Вот и получается что с Моратой Челси играет в 10ом на поле.
Дзюба, если не считать Иру головой, не хуже Мораты играет.
Единственное что может Мората, это забить головой, а забить ногами, обвести 1в1 защитника, убежать в контр-атаку, выдать обостряющих мяч, он не может.
Вот и получается что с Моратой Челси играет в 10ом на поле.
Дзюба, если не считать Иру головой, не хуже Мораты играет.