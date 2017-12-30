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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Мората: «Неправда, что я отказался переходить в „Тоттенхэм“, боясь конкуренции с Кейном»

сегодня, 10:38

Нападающий «Челси» Альваро Мората отрицает, что в свое время не решился на переход в «Тоттенхэм» из-за боязни конкуренции со стороны форварда «шпор» Харри Кейна. Об этом ранее заявил главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«Нет, это не так. Я разговаривал с Маурисио, и он тогда сказал мне, что хочет видеть нас обоих в „Тоттенхэме“, но у меня не было шансов перейти в стан „шпор“.

Конечно, я бы хотел играть в одной команде с Кейном, это большой игрок, один из лучших нападающих в мире, но на момент моей беседы с Почеттино я не имел шансов покинуть „Реал“».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:19
Поверим Альваро на слово! Не думаю, что ему есть что скрывать в этом плане. Пусть так оно и будет)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
сегодня в 14:43
Рауль и Зидан:
Эти два косячника ,вообще ничего не создают . Максимум что у них получается, это споткнутся на ровном месте . Да и кстати, зайди на вхосоккер , и глянь статистику , по реализации моментов Мората выше Лукаку , тот больше запаривает моментов. Да и вообще , Мората один из лучших по КПД, выше только Кейны Неймары Месси и т д Чуваки которые за 200 лямов стоят . Да понимаю хочется напа , который обводил бы всех и забивал , но тогда надо выделять на напа 200 миллионов , а не 60 . Попросите у абрама что бы вам Кейна за 250 купили, может легче тебе станет
Да действительно незнаю как Мората будет играть в 29. Только дай Бог, что бы он играл уже не в Челси.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
сегодня в 14:43
Рауль и Зидан:
Да и забавны твои познания в футболе . Ты думаешь ,создать момент ,намного сложнее чем забить гол ? Если да то это о тебе о многом говорит . Нападающий , имеет меньше всего пространства , его опекают сразу два человека. Также на принятие решение нападающему , даётся пол- секунды, полузащитник имеет около двух секунд . Также полузащитник имеет намного больше вариантов продолжение игры , нежели нарадающий . Поэтому напы больше всего ценится , и чаще всех они получают ЗМ
тут дело не в моих познаниях. а в ощущениях от игры. мората жалкий падающий пешеход. В то время как ребята хотя бы стараются.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
сегодня в 14:18
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 14:12
    Да и забавны твои познания в футболе . Ты думаешь ,создать момент ,намного сложнее чем забить гол ? Если да то это о тебе о многом говорит . Нападающий , имеет меньше всего пространства , его опекают сразу два человека. Также на принятие решение нападающему , даётся пол- секунды, полузащитник имеет около двух секунд . Также полузащитник имеет намного больше вариантов продолжение игры , нежели нарадающий . Поэтому напы больше всего ценится , и чаще всех они получают ЗМ
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 14:05
    Эти два косячника ,вообще ничего не создают . Максимум что у них получается, это споткнутся на ровном месте . Да и кстати, зайди на вхосоккер , и глянь статистику , по реализации моментов Мората выше Лукаку , тот больше запаривает моментов. Да и вообще , Мората один из лучших по КПД, выше только Кейны Неймары Месси и т д Чуваки которые за 200 лямов стоят . Да понимаю хочется напа , который обводил бы всех и забивал , но тогда надо выделять на напа 200 миллионов , а не 60 . Попросите у абрама что бы вам Кейна за 250 купили, может легче тебе станет
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 13:56
    Рауль и Зидан:
    И да у вас пол команды косячников , а сильнее мораты , у вас только два игрока , это Азар и Канте , остальные ещё большие косячники
    У косячников Педро и Виллиана задача чуть более сложная - приготовить момент для Мораты, что-бы тот его загубил. Они стараются, их действия не выглядят совсем уж бестолковыми. Не вызывают жалость. Я говорю исключительно о личных ощущениях от игр
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 13:43
    Рауль и Зидан:
    В чем предпочтительней ? По всем параметрам Мората не уступает , а учитывая что это его первый сезон , то дальше больше . Что касается Косты , то конечно модно было бы и умолять его остаться , вот только нормальные клубы , игроков с такой репутацией в команде не держут
    Я настолько разочарован тем как все получилось, что сейчас предпочел, что-бы Конте ушел, Мората сидел в своём Реале или пошел в клуб своего уровня типа Зенита или Спартака, а Коста сейчас забивал за Челси. Эх мечты...
    Но реально, остаётся мечтать только о том, что бы век Мораты в Челси был короток. Явно переплатили за человека, который только умеет что играть головой, падать и падать
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 13:32
    И да у вас пол команды косячников , а сильнее мораты , у вас только два игрока , это Азар и Канте , остальные ещё большие косячники
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 13:29
    В чем предпочтительней ? По всем параметрам Мората не уступает , а учитывая что это его первый сезон , то дальше больше . Что касается Косты , то конечно модно было бы и умолять его остаться , вот только нормальные клубы , игроков с такой репутацией в команде не держут
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 13:13
    Рауль и Зидан:
    Очень жалко что Беллотти или Лукаку к вам за 100 чку не перешли , тогда бы у тебя вообще сон отбило
    Лукаку смотрелся предпочтительнее. А еще лучше, если-бы Конте наступил на горло собственной гордости и договорился с Диего Костой. Но нет, теперь мы вынужденны мучится с косячником Моратой.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 13:03
    Очень жалко что Беллотти или Лукаку к вам за 100 чку не перешли , тогда бы у тебя вообще сон отбило
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 13:00
    Рауль и Зидан:
    А ну да , Лукаку и Беллоти в каждой игре обводят и обостряющие пасы делает . Обводок у Лукаку и Мораты за матч примерно одинаков 0,9 , а у Беллотти так вообще 0,7 ., а голевых передач Мората по больше сделал .Ало ребята вы ничего не попутали ? Вам что второй Азар в нападение нужен ?
    Сплю и вижу в самом сладком сне, как он сваливает из Челси
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 12:26
    вот и сиди на скамейке дальше, наверно Мората самый дорогой скамеечник АПЛ по результатам трансфера.

    PS плюс еще Мората ныряет от легких касаний, школа аквалангистов мадрида сразу видна.
    alexov222
    alexov222
    сегодня в 12:00
    очень жаль,что не перешел
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 11:52
    Кейн на сегодняшний день наверно лучший ЦФ мира.
    Мората для своего первого сезона не плохо играет. Но по моему он до сих пор не совсем понял куда попал, надо бросать привычку падать от лёгких касаний и смотреть на судью, больше борьбы. И конечно...научиться реализовывать свои моменты играя ногами.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил cannongun
    сегодня в 11:50
    А в чем заключается твой вопрос ?
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 11:47
    чаво??
    NGY
    NGY ответил The Frei
    сегодня в 11:47
    The Frei:
    Не в голах счастья, а в созданных моментах. Единственное что может Мората, это забить головой, а забить ногами, обвести 1в1 защитника, убежать в контр-атаку, выдать обостряющих мяч, он не может. Вот и получается что с Моратой Челси играет в 10ом на поле. Дзюба, если не считать Иру головой, не хуже Мораты играет.
    Ну с учетом того, что в АПЛ навешивают больше всех остальных топ-5 лиг, как раз таки супер игра головой Мораты дает преимущество Челси над соперниками!
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил The Frei
    сегодня в 11:44
    А ну да , Лукаку и Беллоти в каждой игре обводят и обостряющие пасы делает . Обводок у Лукаку и Мораты за матч примерно одинаков 0,9 , а у Беллотти так вообще 0,7 ., а голевых передач Мората по больше сделал .Ало ребята вы ничего не попутали ? Вам что второй Азар в нападение нужен ?
    The Frei
    The Frei ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 11:36
    Рауль и Зидан:
    А в чем собственно не повезло ? Мората 60 миллионов , 15 игр 10 голов , это что плохой результат ? Тех кого ты просил летом . Лукаку 100 миллионов , 20 игр 10 голов . Беллотти , 100 миллионов ,15 игр 4 гола . И тебе не стыдно после этого жаловаться на Морату ? Будь мужиком , и признай что ты по отношению к нему был не прав
    Не в голах счастья, а в созданных моментах.

    Единственное что может Мората, это забить головой, а забить ногами, обвести 1в1 защитника, убежать в контр-атаку, выдать обостряющих мяч, он не может.

    Вот и получается что с Моратой Челси играет в 10ом на поле.
    Дзюба, если не считать Иру головой, не хуже Мораты играет.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 11:27
    А в чем собственно не повезло ? Мората 60 миллионов , 15 игр 10 голов , это что плохой результат ? Тех кого ты просил летом . Лукаку 100 миллионов , 20 игр 10 голов . Беллотти , 100 миллионов ,15 игр 4 гола . И тебе не стыдно после этого жаловаться на Морату ? Будь мужиком , и признай что ты по отношению к нему был не прав
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 11:00
    Блин как неповезло то...
    Одно слово румын
    Одно слово румын
    сегодня в 10:41
    Просто это не его уровня команда
    Mоnоlo
    Mоnоlo
    сегодня в 10:40
    он это еще пол года назад сказал)
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