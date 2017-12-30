Мората: «Неправда, что я отказался переходить в „Тоттенхэм“, боясь конкуренции с Кейном»

Нападающий «Челси» Альваро Мората отрицает, что в свое время не решился на переход в «Тоттенхэм» из-за боязни конкуренции со стороны форварда «шпор» Харри Кейна. Об этом ранее заявил главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«Нет, это не так. Я разговаривал с Маурисио, и он тогда сказал мне, что хочет видеть нас обоих в „Тоттенхэме“, но у меня не было шансов перейти в стан „шпор“.

Конечно, я бы хотел играть в одной команде с Кейном, это большой игрок, один из лучших нападающих в мире, но на момент моей беседы с Почеттино я не имел шансов покинуть „Реал“».