Санчес попросил агента посодействовать переходу игрока в «Реал»

«Реал», по слухам, готов включиться в борьбу за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, главным претендентом на которого до недавнего времени считался «Манчестер Сити».

Утверждается, что чилиец хочет выступать за мадридский клуб и играть под руководством Зинедина Зидана. Игрок якобы даже попросил своего агента начать работу над этим переходом. По слухам, «Реал» тоже заинтересован в подписании Санчеса, ведь «Королевский клуб» сможет заявить игрока на матчи Лиги чемпионов, так как тот в текущем сезоне выступал за «Арсенал» лишь в Лиге Европы.

Стоит отметить, что до своего перехода в «Арсенал» Санчес защищал цвета «Барселоны» - принципиального соперника «сливочных».