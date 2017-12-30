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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 84’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 86’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Санчес попросил агента посодействовать переходу игрока в «Реал»

сегодня, 10:24

«Реал», по слухам, готов включиться в борьбу за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, главным претендентом на которого до недавнего времени считался «Манчестер Сити».

Утверждается, что чилиец хочет выступать за мадридский клуб и играть под руководством Зинедина Зидана. Игрок якобы даже попросил своего агента начать работу над этим переходом. По слухам, «Реал» тоже заинтересован в подписании Санчеса, ведь «Королевский клуб» сможет заявить игрока на матчи Лиги чемпионов, так как тот в текущем сезоне выступал за «Арсенал» лишь в Лиге Европы.

Стоит отметить, что до своего перехода в «Арсенал» Санчес защищал цвета «Барселоны» - принципиального соперника «сливочных».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 18:26
И чем он там будет заниматься, сидеть в запасе, пока играет Бензин , хотя лишь слухи
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:39
Стоит его подписать хотя бы для того чтобы Католонию снова охватили пожары!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:21
И чего так королевский клуб интересуется экс-футболистами Барселоны? Если это некое психологическое воздействие на Барсу, то это другое дело) Было бы интересно увидеть Алексиса в мадридском Реале! Возвращение в Испанию вполне может пойти ему на пользу)
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 14:30
Санчес мечтает играть за Реал, так же как и любой игрок мира.
David Villa7
David Villa7 ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 14:17
Donetsk_the_BEST:
По итогам этого сезона будут похороны)
Воин666
Воин666 ответил Igo0rek
сегодня в 13:36
Igo0rek:
Под руководством лучшего тренера мира? Я не знал, что Гвардиола Реал тренирует.
Из-за этого лысого физрука чуть Бавария не исчезла, а ведь Хайнкес ему оставил такую машину.
Igo0rek
Igo0rek ответил Воин666
сегодня в 12:49
Воин666:
Все хотят играть под руководством лучшего тренера мира Зинедина Зидана.
Под руководством лучшего тренера мира? Я не знал, что Гвардиола Реал тренирует.
Воин666
Воин666
сегодня в 12:09
Все хотят играть под руководством лучшего тренера мира Зинедина Зидана.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 11:57
Васенька Жванецкий принялся хвастаться трофеями с кабинетным запашком)
Вот ведь зомбированный мальчонка.Словно заурядный спартач)
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 11:36
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Серёга за ЦСКА
сегодня в 11:30
За 9 лет у него только два сезона было нормальных
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 11:04
RubinK
RubinK
сегодня в 10:58
Верните возможность вернуться на старый сайт, очень неудобный новый
Серёга за ЦСКА
Серёга за ЦСКА ответил Рауль и Зидан
сегодня в 10:56
Рауль и Зидан:
Я конечно был бы рад этому , но я уверен что этого не будет , ведь у нас есть Бэйл и Бензема это клеймо Реала . А Бензину это как татуировка на коже , которую никогда не смоешь . С тех пор как он перешёл в Реал , у Барсы сменились 10 форвардов ЭтоО , Ибра , Анри , Вилья , Санчас,Педро , Неймар . А Бенз все остаётся , это вечное проклятие наше . Времена идут звезды меняются а Бензема остаётся
Ну не прям он и плох был всегда. В последнее время стал плох. Где-то года 2.
Серёга за ЦСКА
Серёга за ЦСКА
сегодня в 10:54
Нет уж, он точно не нужен в Реале.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:49
Очень и очень сомневаюсь да и поздно уже, возраст не тот, чтобы за него биться.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 10:47
Давно пора из Арса валить
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 10:45
Алексису не терпится зашквариться.
Был человек и нет человека.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 10:29
Я конечно был бы рад этому , но я уверен что этого не будет , ведь у нас есть Бэйл и Бензема это клеймо Реала . А Бензину это как татуировка на коже , которую никогда не смоешь . С тех пор как он перешёл в Реал , у Барсы сменились 10 форвардов ЭтоО , Ибра , Анри , Вилья , Санчас,Педро , Неймар . А Бенз все остаётся , это вечное проклятие наше . Времена идут звезды меняются а Бензема остаётся
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